Какие травмы часто получают россияне в новогодние праздники

По мнению специалистов, 81% обращений в страховую компанию происходит в результате несчастных случаев. «На втором месте — различные болезни (18,5%), включая COVID-19 (на долю коронавируса в прошлом году пришлось около половины обращений по данному риску)», — отметили они в беседе с «РИА Новости».

Переломы рук и ног в период новогодних праздников составляют 19% от общего числа страховых случаев, также были зафиксированы единичные случаи переломов носа. 10% россиян получают ушибы конечностей и головы.

«Кроме того, ряд обращений за компенсацией в зимний период связан с занятиями спортом (7% случаев) и курьезными ЧП — падениями дома и на улице, повреждением глаз. Так, житель Перми получил компенсацию из-за травмы, связанной с падением бутылки на ногу, а житель Уфы получил увечья из-за падения на него стола», — рассказали эксперты. Они также добавили, что люди, получившие перечисленные травмы, становятся временно нетрудоспособными, а 3% компенсаций осуществляются по риску смерти.

«Период новогодних праздников, традиционно, связан с ростом количества несчастных случаев. Чаще всего — это бытовые происшествия, в результате которых человек временно теряет трудоспособность, однако наличие страховой защиты может стать хорошим инструментом для того, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет», — отметил руководитель центра урегулирования претензий страхового дома ВСК Владимир Антипов.