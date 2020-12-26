Осторожно, гололедица: рейтинг зимних травм и первая помощь при падениях

Рейтинг травм зимой

В негласном рейтинге зимних травм черепно-мозговые, к счастью, на последнем месте. Чаще всего при падении мы получаем переломы лучевой кости, лодыжек и ключицы, ушибы плечевой кости, повреждения связок голеностопного и коленного суставов, переломы костей голени. Причиной травм становится невнимательность, поспешность, неудобная обувь (каблуки, слишком гладкая подошва), неубранный снег, гололедица, выбоины на дорогах. Также часто люди падают при выходе из транспорта. А вот зимние виды спорта все же на последнем месте как причина травматизма. То есть чаще всего мы травмируемся в быту!

Правильно падать умеют разве что спортсмены. Хорошая физическая подготовка позволяет вовремя сгруппироваться. Научиться этому может каждый, вот только хорошо бы попрактиковаться. Главная ошибка большинства — выставлять руку вперед и переносить вес тела именно на нее. В таком случае ушиб или перелом лучевой кости почти гарантирован. Руку выставляем мы инстинктивно. У женщин костная ткань менее плотная и потому от подобной травмы чаще страдают именно представительницы слабого пола. Особенно в возрасте после пятидесяти лет. Травмы по совместительству:

вывихи костей, расположенных рядом;

разрывы связок;

повреждения локтевой кости.

Падаем правильно: памятка

Чаще страдает левая рука, вышеописанный тип повреждения предплечья составляет 15% от всех травм скелета человека. Перелом, как правило, фиксируется на расстоянии 3 см от запястья. Как падать правильно? Нужно постараться приземлиться на бок, полусогнувшись, согнув руки в локтях, а ноги в коленях. Это позволит амортизировать удар и избежать серьезных ушибов. Также всегда помните о голове, старайтесь прижимать ее к подбородку!