Осторожно, гололедица: рейтинг зимних травм и первая помощь при падениях
Как ведут себя при падении мужчины и женщины: опасность черепно-мозговых травм
По статистике, мужчины получают травмы зимой чаще женщин. И падают менее удачно. Если женская половина норовит приземлиться при падении на мягкие ткани, ягодицы, то мужчины чаще ударяются головой. Последний вариант куда опасней и грозит закрытой черепно-мозговой травмой. Опасность ситуации в том, что внешне травма себя может никак не проявлять. Человек упал будучи в шапке, встал, отряхнулся и поспешил по делам. Тем временем могло произойти мозговое кровоизлияние, гематома будет нарастать в течение суток. Сильную головную боль упавший может почувствовать только ближе к концу суток.
Возможно, вы слышали историю актрисы Натальи Ричардсон, она была супругой голливудского актера Лиама Нисона. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму во время спуска на горных лыжах. Актриса только начинала кататься под присмотром инструктора. Она допустила две роковые ошибки: пренебрегла шлемом и отказалась от врачебной помощи после падения. Ричардсон даже подписала соответствующий документ, мотивируя это тем, что чувствует себя хорошо. Однако ближе к вечеру женщина почувствовала нестерпимую головную боль. Увы, врачи не смогли помочь — начался отек мозга, пациентка впала в кому. Спустя время супруг принял решение отключить жену от аппаратов, поддерживающих жизнеобеспечение.
Подобная история не такая уж редкость. Потому врачи предупреждают: если вы упали, ударившись головой, в обязательном порядке отправляйтесь в травмпункт, где вам сделают рентген (или компьютерную томографию), чтобы исключить наличие гематом и внутреннего кровоизлияния. Это может спасти вам жизнь!
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Рейтинг травм зимой
В негласном рейтинге зимних травм черепно-мозговые, к счастью, на последнем месте. Чаще всего при падении мы получаем переломы лучевой кости, лодыжек и ключицы, ушибы плечевой кости, повреждения связок голеностопного и коленного суставов, переломы костей голени. Причиной травм становится невнимательность, поспешность, неудобная обувь (каблуки, слишком гладкая подошва), неубранный снег, гололедица, выбоины на дорогах. Также часто люди падают при выходе из транспорта. А вот зимние виды спорта все же на последнем месте как причина травматизма. То есть чаще всего мы травмируемся в быту!
Правильно падать умеют разве что спортсмены. Хорошая физическая подготовка позволяет вовремя сгруппироваться. Научиться этому может каждый, вот только хорошо бы попрактиковаться. Главная ошибка большинства — выставлять руку вперед и переносить вес тела именно на нее. В таком случае ушиб или перелом лучевой кости почти гарантирован. Руку выставляем мы инстинктивно. У женщин костная ткань менее плотная и потому от подобной травмы чаще страдают именно представительницы слабого пола. Особенно в возрасте после пятидесяти лет. Травмы по совместительству:
вывихи костей, расположенных рядом;
разрывы связок;
повреждения локтевой кости.
Падаем правильно: памятка
Чаще страдает левая рука, вышеописанный тип повреждения предплечья составляет 15% от всех травм скелета человека. Перелом, как правило, фиксируется на расстоянии 3 см от запястья. Как падать правильно? Нужно постараться приземлиться на бок, полусогнувшись, согнув руки в локтях, а ноги в коленях. Это позволит амортизировать удар и избежать серьезных ушибов. Также всегда помните о голове, старайтесь прижимать ее к подбородку!
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При травме вы отправитесь в травмпункт, где доктор проведет осмотр и направит на рентген. Даже если перелома нет, потребуется восстановительный период. Зона запястья чувствительна и функционировать в привычном режиме рука какое-то время не сможет. Реабилитация может включать в себя лечебную гимнастику, использование эспандеров, физиотерапию, массаж, восстановительные препараты.
Первая помощь при переломе
А что делать, если вы стали свидетелем перелома у прохожего? Нужно постараться оказать первую помощь:
зафиксировать поврежденную ногу или руку. Самое простое, если речь идет о переломе ноги, зафиксировать ее ремнем (связав обе конечности). Если есть возможность наложить шину, нужно сделать это. Руку можно зафиксировать с помощью платка.
Приложить лед.
Разумеется, вызвать бригаду скорой помощи.
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Как помочь себе при обморожении
Не стоит забывать и о другой популярной травме в период зимы, в частности новогодних праздников — это обморожения. Не стоит думать, что заработать обморожение можно только на сильном морозе. Нет, скорее речь идет о количестве времени, проведенном на улице в холодное время. Температура может быть буквально до -3 градусов, но если легко одеты, ваши уши, шея, руки не защищены от порывистого ветра, а на улице в дополнение ко всему высокая влажность, есть все шансы переохладиться. Имеет значение также тесная обувь, малая подвижность, ослабленный иммунитет, преклонный возраст, алкогольное опьянение.
Нередки случаи получения обморожения тканей во время лыжных походов, длительных прогулок. Опасность в том, что до поры до времени человек не осознает опасности положения. И только оказавшись в тепле, становится понятно, что произошло переохлаждение. Признаком является характерная дергающая боль и покраснение обмороженного участка.
Напомним, что в подобных случаях нельзя растирать место ожога (обморожение это разновидность ожога) спиртом, прикладывать горячие компрессы, употреблять спиртное. Горячительные напитки создают обманчивый эффект тепла. Под воздействием спиртного кровеносные сосуды расширяются и теплоотдача организма возрастает. Когда речь идет о первой степени обморожения, главное, как можно скорей оказаться в тепле. Дополнительно согреться с помощью теплого одеяла, пухового платка. Если кожа покрывается волдырями, проблема серьезней и нужно поспешить к врачу. Также стоит быть внимательными к детям: они могут достаточно долго провести на улице, катаясь с горок, играя в снежки. Поводом для беспокойства должны стать интенсивно красные щеки и нос.
Фото: Pexels.com
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