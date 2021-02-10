Как детские травмы и стресс влияют на работу мозга в зрелом возрасте
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», в научном эксперименте приняли участие 35 человек (12 мужчин и 23 женщины) в возрасте от 18 до 49 лет, у каждого из них было диагностировано сильное депрессивное расстройство. Также была собрана в аналогичном половом составе контрольная группа, в которую вошли совершенно здоровые люди. В ходе эксперимента выяснилось, что жестокое обращение, сильный стресс или травмирующие события вызывают изменения в миндалинах и гиппокампе мозга, что повышает риск развития психических расстройств в более взрослом возрасте. Подобное наблюдалось у всех участников с депрессией.
Ученые уверены, что запущенный травмой процесс изменений в мозге приводит к тому, что пораженные участки мозга постепенно перестают нормально функционировать, что и приводит к психическим расстройствам. Как правило, активизирует этот процесс очередной сильный стресс.
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Фото: depositphotos
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