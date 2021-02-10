Как детские травмы и стресс влияют на работу мозга в зрелом возрасте

Ученые уверены, что запущенный травмой процесс изменений в мозге приводит к тому, что пораженные участки мозга постепенно перестают нормально функционировать, что и приводит к психическим расстройствам. Как правило, активизирует этот процесс очередной сильный стресс.

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