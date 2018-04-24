Цикл перед менопаузой: нюансы, на которые следует обратить внимание

Многие воспринимают это как норму: не пришли месячные — значит, наступила менопауза. На самом деле диагноз менопаузы ставится всегда постфактум — через год после последних месячных. Вопрос: выжидать ли этот год или при задержке сразу обращаться к врачу? А если вы решили выжидать, то как реагировать, если менструации через пару месяцев возобновились? В очень малом проценте случаев менопауза наступает внезапно и без предупреждения. Обычно за несколько лет до нее начинаются колебания цикла — чаще удлинение, реже — укорочение. И их не следует считать возрастной нормой. В любом случае, изменение цикла — это повод обратиться к врачу и начать обследование.