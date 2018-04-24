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Цикл перед менопаузой: нюансы, на которые следует обратить внимание

Если вам, допустим, 20 или 30 лет, а менструации внезапно прекратились, вы в первую очередь заподозрите беременность, а если версия не подтвердилась, то пойдете к врачу. Иное дело, если такое случилось в 40-50 лет.

Многие воспринимают это как норму: не пришли месячные — значит, наступила менопауза. На самом деле диагноз менопаузы ставится всегда постфактум — через год после последних месячных. Вопрос: выжидать ли этот год или при задержке сразу обращаться к врачу? А если вы решили выжидать, то как реагировать, если менструации через пару месяцев возобновились? В очень малом проценте случаев менопауза наступает внезапно и без предупреждения. Обычно за несколько лет до нее начинаются колебания цикла — чаще удлинение, реже — укорочение. И их не следует считать возрастной нормой. В любом случае, изменение цикла — это повод обратиться к врачу и начать обследование.

Перименопауза и, соответственно, колебания цикла, чаще всего начинаются после 45 лет. В последнее годы отмечается тенденция к раннему началу перименопаузы — с 37 лет. Однако если симптомы стали проявляться рано, то это не совсем норма, и, возможно, совсем не перименопауза, а проявление гормональных нарушений.
Нона Овсепян,
главный специалист по акушерству и гинекологии медицинской компании «Инвитро»

В большинстве случаев период перименопаузы длится один-три года, иногда и до пяти-шести лет. Задержки между циклами в этот переходный период могут достигать трех-четырех месяцев.

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