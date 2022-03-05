Как лечить зубы во время беременности по триместрам — объясняет стоматолог
Андрей Жук
врач-стоматолог ортодонт, основатель клиники OrthoLike, к. м. н.
Какой триместр самый благоприятный
Для каждого триместра беременности характерны свои особенности развития плода, что определяет возможность проведения стоматологических процедур. В первом триместре формируются органы и ткани плода. В этот период эмбрион имеет очень тонкую и чувствительную организацию. Поэтому рекомендуется избегать приема препаратов и проведения вмешательств, которые могут быть опасны для эмбриогенеза.
Во втором триместре происходит объединение системы органов. Природа создала этот период достаточно устойчивым к различным действующим факторам и негативным влияниям, поэтому он считается самым благоприятным для проведения стоматологического лечения.
Третий триместр завершающий, он сопровождается активным ростом и развитием плода. Система органов уже сформирована, и ребенок способен воспринимать окружающий мир через свои органы чувств, ощущать на себе стресс, испытываемый матерью. Кроме того, плацента активно пропускает медикаменты. Планируя любое вмешательство, специалист должен учитывать состояние плода, этапы его развития и быть максимально аккуратными в определении показаний. Поговорим о том, какие процедуры разрешены, а к каким нужно относиться с аккуратностью.
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Профессиональная гигиена полости рта
Проводится консервативным методом с использованием современной аппаратуры и не создает стрессовой ситуации для матери. Не требует инвазивных вмешательств, в том числе анестезии. Является процедурой, близкой косметологической, поэтому ее можно проводить в любом триместре. Более того, в период беременности этой процедуре важно уделять особое внимание и проводить не раз в полгода, а каждые 3-4 месяца. Это позволит поддержать здоровье зубов и десен.
Лечение зубов
Лечение и удаление всегда сопровождается тремя основными манипуляциями: анестезией, рентгенологическими снимками, обработкой твердых тканей зуба с помощью скоростного наконечника с охлаждением. Во время беременности к этим манипуляциям необходимо относиться с особым вниманием.
В идеале лечение зубов необходимо завершить еще на этапе планирования беременности, но редко кто подходит к делу с такой основательностью. Поэтому часто у будущих мам возникает потребность в тех или иных стоматологических процедурах, экстренных или плановых. Показания к экстренному лечению — это резкая боль и воспаление, сопровождающиеся осложнениями со стороны зубочелюстной системы и всего организма. Воспаление может распространиться и привести к серьезным последствиям, поэтому при зубной боли необходимо как можно скорее обратиться к врачу. Экстренное вмешательство проводится независимо от триместра. Специалист взвешивает риски и в каждом конкретном случае определяет тактику лечения.
К плановым показателям относятся проблемы, составляющие риск для здоровья зубов. Например, активно развивающийся кариес. Из описанных выше этапов беременности понятно, что для проведения лечения наиболее благоприятным является второй триместр.
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Анестезия во время беременности
Без анестезии обойтись не получится, но при лечении во время беременности применяется специальная группа препаратов на основе мепивакаина с пониженным содержанием или отсутствием адреналина. Она оказывает локальное местное анестезирующее действие, но очень быстро распадается в организме матери и не проникают через плаценту к плоду.
Рентгенологические снимки
Новые технологии обеспечивают безопасные рентгенологические исследования во второй триместр беременности. Современные цифровые аппараты обладают минимальной дозой облучения и действуют локально. То есть только в области одного зуба, поэтому излучение не распространяется на все тело. А если пациента накрыть специальным свинцовым фартуком, воздействие излучения на плод сводится почти к нулю.
Обработка твердых тканей зуба
Третий стрессовый фактор для ребенка и для матери — звук бормашины. Современные стоматологические установки практически бесшумные. Турбинные наконечники с охлаждением позволяет провести процедуру, не создавая стрессовой ситуации для матери и для плода.
Ортодонтическое лечение
Его целью является исправление положения смыкания зубов, и беременность в этом случае не является противопоказанием. Современная техника не дает оснований для увеличения рисков для здоровья полости рта и здоровья плода. Единственное, что не рекомендуют врачи-ортодонты, — это устанавливает брекеты, то есть начинать ортодонтическое лечение в третий триместр. Все же это последний период формирования, и начинать такую серьезную терапию нецелесообразно. Приступить можно сразу после родов, когда уже нет никаких противопоказаний.
Давайте подведем итоги. Лечением в идеале нужно заниматься до наступления беременности, а во время просто поддерживать гигиену полости рта с помощью профессиональной чистки один раз в 3-4 месяца. Для лечения наиболее благоприятным является второй триместр. Современные стоматологические материалы и технологии позволяют сделать лечение максимально безопасным для плода. Экстренное вмешательство при выраженном воспалении или болевых ощущениях проводится в любой период беременности. Ортодонтическое лечение не противопоказано, его можно начинать в первом и втором триместре. В третьем триместре теоретически тоже, но делать это нецелесообразно ввиду близости родов.
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