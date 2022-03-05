Как лечить зубы во время беременности по триместрам — объясняет стоматолог

Какой триместр самый благоприятный

Для каждого триместра беременности характерны свои особенности развития плода, что определяет возможность проведения стоматологических процедур. В первом триместре формируются органы и ткани плода. В этот период эмбрион имеет очень тонкую и чувствительную организацию. Поэтому рекомендуется избегать приема препаратов и проведения вмешательств, которые могут быть опасны для эмбриогенеза.

Во втором триместре происходит объединение системы органов. Природа создала этот период достаточно устойчивым к различным действующим факторам и негативным влияниям, поэтому он считается самым благоприятным для проведения стоматологического лечения.

Третий триместр завершающий, он сопровождается активным ростом и развитием плода. Система органов уже сформирована, и ребенок способен воспринимать окружающий мир через свои органы чувств, ощущать на себе стресс, испытываемый матерью. Кроме того, плацента активно пропускает медикаменты. Планируя любое вмешательство, специалист должен учитывать состояние плода, этапы его развития и быть максимально аккуратными в определении показаний. Поговорим о том, какие процедуры разрешены, а к каким нужно относиться с аккуратностью.