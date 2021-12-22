Отбеливание зубов: о чем не всегда предупреждают стоматологи и что расстраивает пациентов

Что представляет собой процедура отбеливания

Стоматологические отбеливание — процедура осветления зубов с помощью воздействия специальными составами на дентин. Отбеливание происходит за счет выделения атомарного кислорода, который, проникая в эмаль и дентин через микроскопические отверстия, вызывает окисление и расщепление поверхностных пигментов дентина — внутреннего слоя зуба. Эмаль не отбеливается. Именно от плотности дентина напрямую зависит результат отбеливания. Определить плотность дентина в кабинете гигиениста невозможно. А это значит, что предсказать результат отбеливания тоже невозможно. Вы можете получить белоснежную улыбку, а можете остаться без нее.

Отбелить зубы раз и навсегда нереально. Хотя бы потому, что наш рацион ежедневно содержит в себе продукты с красящими пигментами. А кто-то еще и курит. Постепенно оттенок зубов после отбеливания изменится, но тут все очень индивидуально.