Как COVID-19 и стресс на его фоне отразились на наших зубах — наблюдения стоматолога

Это следствие любого заболевания: люди испытывают мышечные боли, повышенную температуру тела, естественно, при этом не до чистки зубов. Несчищенный налет накапливается, уплотняется, собирает на себя пищевые красители, и, к сожалению, одной домашней гигиеной здесь уже не обойтись. Нужна профессиональная процедура очистки и полировки зубов.

После ковида, так же как и после перенесенной лор-инфекции, свою зубную щетку необходимо сменить на новую или обработать ее перекисью водорода и хлоргексидином. Горячей водой или кипячением щетку можно испортить, так как щетина делается из нейлона, полиэстера.

После коронавируса, как и во время болезни, хорошо пользоваться зубными пастами, снижающими бактериальное обсеменение полости рта. Такой пастой является curasept ads 705: содержащийся в ней хлоргексидин обладает противомикробным действием, не окрашивает зубы и не вызывает изменения вкуса. Этой пастой можно пользоваться до 6 месяцев.