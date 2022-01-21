Как COVID-19 и стресс на его фоне отразились на наших зубах — наблюдения стоматолога
Георгий Владимирович Науменко
врач — стоматолог-хирург клиники «Гильдия стоматологов»
В одном из недавних материалов наша героиня рассказывала, что решилась на процедуру отбеливания зубов именно после перенесенной коронавирусной инфекции. Девушка обратила внимание, что эмаль ее зубов заметно пожелтела. Отбеливанием в итоге осталась не слишком довольна, но «стало лучше, чем было». Неужели есть прямая связь между перенесенным заболеванием и пожелтением эмали?
Как обработать зубную щетку, если вы переболели?
Это следствие любого заболевания: люди испытывают мышечные боли, повышенную температуру тела, естественно, при этом не до чистки зубов. Несчищенный налет накапливается, уплотняется, собирает на себя пищевые красители, и, к сожалению, одной домашней гигиеной здесь уже не обойтись. Нужна профессиональная процедура очистки и полировки зубов.
После ковида, так же как и после перенесенной лор-инфекции, свою зубную щетку необходимо сменить на новую или обработать ее перекисью водорода и хлоргексидином. Горячей водой или кипячением щетку можно испортить, так как щетина делается из нейлона, полиэстера.
После коронавируса, как и во время болезни, хорошо пользоваться зубными пастами, снижающими бактериальное обсеменение полости рта. Такой пастой является curasept ads 705: содержащийся в ней хлоргексидин обладает противомикробным действием, не окрашивает зубы и не вызывает изменения вкуса. Этой пастой можно пользоваться до 6 месяцев.
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Фтор вреден или безопасен для зубов?
Многие обратили внимание, что на упаковках с пастой сейчас часто встречается пометка «Не содержит фтор». Фтор в пасте для взрослых должен быть в концентрации от 1450 ррм, поэтому стоит при выборе средства на это обращать внимание. Фтор соединяется с апатитом эмали, образуя более устойчивое к кариесу соединение фторапатит. У фтора появилось много противников, так как во многих зонах проживания фтор содержится в воде. Люди, употребляя эту воду, могут страдать от переизбытка фтора. В пастах без фтора содержатся другие микроэлементы, восстанавливающие эмаль зубов: кальций, магний, фосфор, гидроксиапатит, также эффективно укрепляющие зубную эмаль.
А как удаленная работа отразилась на состоянии зубов? Дома, когда холодильник рядом, мы чаще едим...
Дело вообще не в еде, а в психоэмоциональном состоянии — хроническом стрессе! А также в нарушении привычной организации оказания стоматологической помощи: многие ее не получали из-за страха заразиться, стали реже обращаться к стоматологам. Новая коронавирусная инфекция отразилась, наверное, на здоровье всех людей не самым лучшим образом.
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Как локдаун отразился на работе стоматологов (не лучшим образом)?
В ряде случаев пациенты имеют долгосрочное лечение, которое включает в себя множество этапов и предполагает соблюдение определенных сроков. Эти сроки обусловлены физиологическими и техническими моментами. К примеру, у пациента при подготовке зуба к постоянному протезированию необходимо изготовить временную конструкцию для того, чтобы тот мог жевать. Это нужно для того, чтобы у человека не были оголены определенные слои зуба, чтобы они не соприкасались с жидкостью (слюной) в полости рта. С подобной временной конструкцией пациент может ходить лишь ограниченное количество времени. В первую очередь потому что герметичность цементов, на которые фиксируется временная конструкция, очень низкая. Со временем такой материал распадается под воздействием агрессивной среды в полости рта. Происходит разгерметизация, появляется кариес. Соответственно, когда пациент не может соблюдать сроки лечения, часто состояние его полости рта усугубляется.
Ограничение в виде локдауна и закрытие стоматологических клиник привело к тому, что сейчас во многих клиниках идет большой поток пациентов, которые начали какую-то объемную реабилитацию еще до коронавируса, не завершили ее вовремя, а сейчас вынуждены возвращаться снова перелечивать зубы или даже их удалять.
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Повторюсь — большое значение имеет стресс. Когда люди нервничают (а поводов сейчас масса, достаточно ленту новостей почитать), они инстинктивно сильно сжимают зубы — возникает стираемость. Такие патологические привычки привели к тому, что сейчас очень много пациентов с некариозными поражениями зубов (клиновидными дефектами, например).
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