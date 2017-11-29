По-научному это называется альгоменорея — боль во время менструации — в животе, в пояснице, в бедре… Да где угодно! Иногда все так плохо, что приходится отпрашиваться с работы (больничный по таким поводам обычно не дают). Есть ли спасение?

Многие смирились с подобным состоянием как с неизбежным злом. Между тем люди науки непрестанно думают о вас, и в наше время неприятные симптомы во время месячных можно и нужно преодолевать.

По некоторым данным, хотя бы раз в жизни испытывали боль при менструации 90% женщин. Испытывают дискомфорт регулярно порядка 50%. Каждая десятая вынуждена пропускать от 1 до 3 дней работы или учебы ежемесячно.

Что там болит

Статистически альгоменорею, пожалуй, даже можно считать нормой. Но на самом деле нормальным считается состояние, при котором наблюдается умеренный дискомфорт внизу живота (тяжесть или потягивание) в первый день месячных. Более длительные или более выраженные проявления могут говорить о серьезной проблеме. Причин подобного состояния около двух десятков, и наиболее значимые среди них — эндометриоз, варикозное расширение вен малого таза, хронический воспалительный процесс в малом тазу, миома матки.

Реже встречаются аномалии развития внутренних половых органов, спаечный процесс в малом тазу (чаще всего он возникает на фоне воспалительных заболеваний матки и придатков), синдром Аллена-Мастерса (надрыв широкой связки матки), доброкачественные и злокачественные заболевания матки и яичников. Нередко единственной причиной болезненных месячных является отклонение матки кзади («загиб», или, по-научному, ретрофлексия матки).

Как это лечат