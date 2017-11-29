Болезненные месячные: как облегчить себе жизнь
Многие смирились с подобным состоянием как с неизбежным злом. Между тем люди науки непрестанно думают о вас, и в наше время неприятные симптомы во время месячных можно и нужно преодолевать.
По некоторым данным, хотя бы раз в жизни испытывали боль при менструации 90% женщин. Испытывают дискомфорт регулярно порядка 50%. Каждая десятая вынуждена пропускать от 1 до 3 дней работы или учебы ежемесячно.
Что там болит
Статистически альгоменорею, пожалуй, даже можно считать нормой. Но на самом деле нормальным считается состояние, при котором наблюдается умеренный дискомфорт внизу живота (тяжесть или потягивание) в первый день месячных. Более длительные или более выраженные проявления могут говорить о серьезной проблеме. Причин подобного состояния около двух десятков, и наиболее значимые среди них — эндометриоз, варикозное расширение вен малого таза, хронический воспалительный процесс в малом тазу, миома матки.
Реже встречаются аномалии развития внутренних половых органов, спаечный процесс в малом тазу (чаще всего он возникает на фоне воспалительных заболеваний матки и придатков), синдром Аллена-Мастерса (надрыв широкой связки матки), доброкачественные и злокачественные заболевания матки и яичников. Нередко единственной причиной болезненных месячных является отклонение матки кзади («загиб», или, по-научному, ретрофлексия матки).
Как это лечат
Как видите, причин альгоменореи множество, и среди них есть по-настоящему опасные. Кроме того, сами по себе ежемесячные страдания — достаточный повод, чтобы приложить усилия к его преодолению.
Иногда ситуация меняется к лучшему после родов или после менопаузы. Однако в большинстве случаев после родов боль если и убывает, то несущественно, а ждать менопаузы и всю жизнь страдать, ничего не предпринимая, — просто жестоко по отношению к себе.
Поэтому в первую очередь необходимо выяснить причину альгоменореи. Для этого следует проконсультироваться с гинекологом-эндокринологом. Тщательный опрос, общий и гинекологический осмотр зачастую позволяют предположить наиболее вероятный диагноз.
Анализ на микрофлору (гинекологический «мазок», при необходимости — ПЦР) позволит сделать вывод о наличии воспалительного процесса, а УЗИ органов малого таза — исключить патологию матки и яичников.
На основании результатов обследования врач сможет назначить лечение. Как известно, лучший способ избавиться от симптомов — это избавиться от основного заблевания. Однако можно дать ряд общих рекомендаций, которые позволят облегчить состояние при месячных в большинстве случаев.
Как уменьшить боль
Если диагноз не поставлен, на лечение основного заболевания требуется время или альгоменорея не связана с серьезными заболеваниями, то назначают симптоматическое лечение.
- В дни перед месячными больше двигайтесь, старайтесь меньше времени проводить за компьютером. Прогулки, йога, небольшие физические нагрузки способствуют улучшению общего состояния.
- По возможности ограничьте потребление кофе, черного чая и курение.
- Применяйте точечный массаж. Стимуляция наиболее чувствительных точек на верхушке уха и на ладони между средним и безымянным пальцами позволит облегчить симптомы.
Наиболее часто для снятия болевого синдрома врачи рекоменуют следующие группы препаратов:
- Обезболивающие. Однако важно помнить о том, что избыточное применение препаратов данной группы может приводить к подавлению овуляции (а значит, и к невозможности забеременеть в этом месяце), повышенной кровоточивости — в том числе к более обильной кровопотере при менструации, заболеваниям желудка (гастрит, язва). Поэтому применять их можно только по рекомендованной врачом схеме.
- Витаминно-минеральные и растительные комплексы. Препараты, содержащие магний и витамины группы В, Е, а также витекс священный, стеблелист, цикламен европейский и другие экстракты растений, могут уменьшить болезненность. При легких формах дисменореи этих средств оказывается достаточно, чтобы снять проблему.
- Гормональные контрацептивы. Обычно препараты этой группы рекомендуют в наиболее тяжелых случаях, после проведения обследования и с учетом возможных побочных эффектов.
Уменьшить ежемесячные страдания можно и нужно, причем часто удается такую неприятность, как болезненные месячные, полностью преодолеть.
Фото: Shutterstock