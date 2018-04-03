5 самых популярных диагностических процедур в гинекологии

Буквально за последние два десятилетия было изобретено и усовершенствовано немало техники, появились новые методики диагностики. Все это позволило акушерам-гинекологам обследовать пациентов на совершенно новом уровне. В результате как самостоятельные направления стали активно развиваться онкологическая гинекология, генетическая гинекология и эндокринологическая гинекология. И врач после рутинного осмотра может порекомендовать вам что-то из этой «пятерки». Некоторые слова вам покажутся знакомыми (но все может оказаться круче, чем еще лет пять тому назад), а некоторых вы, возможно, раньше не слышали. Давайте разбираться.

УЗИ

Наиболее распространенный метод диагностики благодаря своей безопасности и информативности. Он позволяет с высокой достоверностью диагностировать воспалительные заболевания и аномалии развития, выявлять опухоли малого таза, в том числе и при скрининговых обследованиях. УЗИ позволяет четко определить размеры, расположение, структуру органов малого таза, оценить состояние эндометрия и яичников в различные дни менструального цикла, выявить беременность на малом сроке, в том числе внематочную. Провести исследование возможно как трансабдоминально через брюшную полость, так и вагинально, то есть непосредственно через влагалище. Метод активно развивается, существуют аппараты экспертного уровня, на которых стала доступна мельчайшая детализация, в 3D- и 4D-режимах.