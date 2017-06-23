Сиртфуд: худеем на вине и шоколаде
Новый тренд движется с Запада и скоро накроет нас всех. Идея называется «сиртфуд».
Алексей Москалев,
доктор биологических наук, заведующий лабораторией генетики продолжительности жизни и старения МФТИ
Дарья Русакова,
диетолог, к.м.н., научный сотрудник ФГБНУ «НИИ питания» РАМН, директор клиники «Питание и здоровье»
Михаил Гаврилов,
к.м.н., автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США)