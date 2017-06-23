Новый тренд движется с Запада и скоро накроет нас всех. Идея называется «сиртфуд».

Два британских ученых (а как вы хотели?), Айдан Гогинс и Глен Маттен, обнаружили, что если в вашем меню много полифенолов, то активизируются сиртуины, а вы быстро и с удовольствием худеете. В прошлом году они опубликовали свой научно-популярных труд, который так и называется — Sirtfood Diet. И девушки, вечно сидящие на диете, поняли главное: худеть можно вкусно. Ибо полифенолы, запускающие сиртуины, содержатся в следующих продуктах: соевые продукты (тофу, соевый соус), листовые овощи (руккола, кале), каперсы, цитрусовые, яблоки, клубника, голубика, виноград, финики, красное вино, горький шоколад, черный кофе, зеленый чай. Худеть на вине и шоколаде или на финиках с кофе — поди плохо? Ну а теперь давайте попробуем вникнуть в подробности. Чтобы понять, в чем суть диеты, надо знать, что такое сиртуины и какую роль они играют в организме. Passion призвал врачей и ученых, чтобы разобраться в этом вопросе. В обсуждении участвовали: