Еда, которая согревает в холода: 5 правил зимнего ЗОЖ
Конечно, доказательная медицина может счесть эти рекомендации несерьезными. Но мне они позволяют оставаться в хорошей форме – не мерзнуть, не толстеть и не болеть.
Во-первых, прежде чем выйти из дома зимой, обязательно поешьте. Чем холоднее на улице, тем больше калорий должны содержать ваши продукты. Быстрые углеводы, однако, хоть и очень калорийны, но на долгие прогулки не рассчитаны – так, пробежаться от избы до бани, от дома до метро. А вот если в вашем рационе не будет калорийной – белковой и жирной – еды, вы гарантированно быстро устанете и замерзнете. Энергия, которая должна была бы тратиться на активизацию иммунитета, уйдет на банальный самообогрев. Люди, сидящие зимой на диете, больше прочих подвержены ОРВИ.
Во-вторых, готовьте горячее. При минусовых температурах гораздо лучше усваивается та пища, которая прошла термическую обработку. На вашем столе должны быть горячие супы, тушеные овощи и мясо, каши, чай. Однако, не стоит утрировать. Еда должна греть, но не обжигать.
В-третьих, усиливайте эффект. В вашем ежедневном рационе должно быть то, что создает в организме ощущение тепла. Надо, чтобы пища была одновременно и калорийной, и горячей, а не «или-или». Свинина и баранина – самое теплотворное мясо. Кроме этого, в зимний период полезно мясо индейки, поскольку оно содержит триптофан. Это аминокислота поистине уникальна, ведь с ее помощью организм справляется со стрессами.
В-четвертых, ешьте сало! Сало незаменимо зимой, ведь оно не только помогает согреться, но и поддерживает иммунитет. В нем содержится арахидоновая кислота, благодаря которой регулируется работа сердечной мышцы, уровень холестерина и реакции иммунной системы. И не слушайте тех, кто ругает сало за лишние килограммы. Дело не в самом сале, а в чрезмерном потреблении этого продукта. Переедать вообще вредно! Тонкий кусок ржаного хлеба с салом и немного чеснока, и вам обеспечен вкусный и полезный бутерброд.
В-пятых, используйте специи и субпродукты. Восточная медицина, благодаря которой жители Китая и Тибета славятся своим долголетием, уверяет, что мясные субпродукты содержат в себе жизненную силу. Поэтому, в зимнее меню так полезно включить почки, печень, сердце. И не даром зимний сезон ассоциируется у нас с «горячими» специями – прежде всего перцем и имбирем. Добавляйте их во все блюда – сразу ощутите, что стало теплее.
Ну, и главное: продукты – лишь топливо. Тело согревается, сжигая калории.
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