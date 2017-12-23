Слово «калория» происходит от латинского «calor» - жара. Нельзя согреться низкокалорийной пищей! И не бойтесь растолстеть: значительную часть полученных калорий тело потратит на самообогрев.

Конечно, доказательная медицина может счесть эти рекомендации несерьезными. Но мне они позволяют оставаться в хорошей форме – не мерзнуть, не толстеть и не болеть.

Во-первых, прежде чем выйти из дома зимой, обязательно поешьте. Чем холоднее на улице, тем больше калорий должны содержать ваши продукты. Быстрые углеводы, однако, хоть и очень калорийны, но на долгие прогулки не рассчитаны – так, пробежаться от избы до бани, от дома до метро. А вот если в вашем рационе не будет калорийной – белковой и жирной – еды, вы гарантированно быстро устанете и замерзнете. Энергия, которая должна была бы тратиться на активизацию иммунитета, уйдет на банальный самообогрев. Люди, сидящие зимой на диете, больше прочих подвержены ОРВИ.

Во-вторых, готовьте горячее. При минусовых температурах гораздо лучше усваивается та пища, которая прошла термическую обработку. На вашем столе должны быть горячие супы, тушеные овощи и мясо, каши, чай. Однако, не стоит утрировать. Еда должна греть, но не обжигать.

В-третьих, усиливайте эффект. В вашем ежедневном рационе должно быть то, что создает в организме ощущение тепла. Надо, чтобы пища была одновременно и калорийной, и горячей, а не «или-или». Свинина и баранина – самое теплотворное мясо. Кроме этого, в зимний период полезно мясо индейки, поскольку оно содержит триптофан. Это аминокислота поистине уникальна, ведь с ее помощью организм справляется со стрессами.