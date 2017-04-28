5 интересных фактов
- Свинина — сочное и вкусное мясо. Существует множество способов его приготовления. Свинину можно варить, жарить, запекать, тушить, коптить, засаливать! Что уж говорить о том разнообразии деликатесов, которые можно приготовить на основе этого мяса.
- Важно правильно выбрать свинину. Покупать ее стоит только в проверенном месте: в идеале нужно убедиться, что был проведен специальный контроль. Мясо должно быть розовым, эластичным, глянцевым и без неприятного запаха, а его прожилки и жир иметь белый или кремовый цвет. В ноге и лопатке суставы должны быть темнее основной филейной части.
- За исключением тех, кто исповедует ислам и иудаизм, свинина очень популярна во всем мире, даже несмотря на богатый выбор других видов мяса. Она бывает двух сортов: 1 сорт — лопаточная часть, спинная часть, грудинка, поясничная часть и тазобедренная; 2 сорт — предплечья, голяшка и баки с шейным зарезом.
- Благодаря своему особому составу свинина оказывает полезное воздействие на человеческий организм. Наиболее важным можно считать способность этого мяса снижать уровень холестерина в крови. Кроме того, регулярное употребление свинины существенно снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Даже свиное сало, которое многие считают высококалорийным, содержит в себе гораздо меньше холестерина, чем куриные яйца и сливочное масло.
- Свинина относится к числу сильных аллергенов из-за повышенного содержания в ней гистамина — основного раздражителя иммунной системы. По этой причине аллергикам употреблять ее нужно с большой осторожностью Кроме того, свинина оказывает большую нагрузку на печень, мясо не рекомендуют людям, имеющим заболевания печени.
Свинина в горшочке
Свинина с черносливом и овощами — очень вкусное блюдо. Приготовить его несложно. Аромат от приготовленного блюда соберет всех домашних на кухне.
Нам потребуется:
- гуляш из свинины — 300 г
- чернослив — 10-15 шт.
- перец сладкий зеленый (некрупный) — 2 шт.
- перец сладкий красный (некрупный) — 2 шт.
- чеснок — 1 зубчик
- перец острый красный (по желанию) — 0,5-1 шт.
- лук-порей (небольшой) — 1 стебель
- зелень укропа и петрушки — 1 пучок
- масло для жарки
- соль
Приготовление:
Мясо посолить и быстро обжарить на сковороде с маслом на сильном огне. Обжаренное мясо положить в горшок. Лук-порей тонко нашинковать и немного обжарить на сковороде, где жарилось мясо. Затем добавить его к мясу. В горшочек с мясом и луком добавить чернослив. Чеснок очистить, оставить целым или разрезать на две-три части. Сладкий перец очистить от семян и нарезать кубиками. Острый перец очистить от семян и измельчить. Немного потушить овощи на сковороде. Добавить овощи в горшочек, закрыть крышкой и поставить в духовку при температуре 180 градусов минут на 30-40. Готовое блюдо посыпать измельченной зеленью.
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