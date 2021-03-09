Чем веган принципиально отличается от вегетарианца: отвечает диетолог
Веганы и вегетарианцы — это как Северный и Южный полюсы, объединяет их лишь то, что и те и другие не едят убойную пищу, в остальном же их системы питания кардинально разнятся.
Первые сведения о вегетарианстве относятся примерно к 700 году до н. э. Существует несколько типов таких диет. Согласно определению Вегетарианского общества (британской благотворительной организации), вегетарианец — это человек, который не ест мяса, птицы, дичи, рыбы, моллюсков и побочных продуктов убоя животных. Вегетарианские диеты содержат различное количество фруктов, овощей, злаков, бобовых, орехов и семян. Включение молочных продуктов и яиц зависит от типа системы питания.
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Какие наиболее распространенные варианты вегетарианства существуют
Лактоововегетарианцы избегают мяса, но едят молочные и яичные продукты.
Лактовегетарианцы не употребляют в пищу мясо и яйца, но молочные продукты присутствуют в их рационе.
Ововегетарианцы отвергают любую пищу животного происхождения, кроме яиц.
Те, кто не ест мясо или птицу, но не отказывается от рыбы, считаются пескетарианцами.
Что такое веганская диета
Веганство можно рассматривать как самую строгую форму вегетарианства. Оно определяется Веганским обществом Великобритании как образ жизни, при котором максимально исключаются все формы эксплуатации животных, в том числе их использование в пищу и в любых других целях.
Таким образом, веганы не приемлют не только мясо животных, но также молочные продукты, яйца и любые ингредиенты животного происхождения. К ним относятся желатин, мед, кармин, пепсин, альбумин, сыворотка, казеин и некоторые формы витамина D3.
Веганы считают, что животные имеют право быть свободными от эксплуатации людьми в любой сфере, будь то еда, одежда, наука или развлечения.
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Исследования показывают, что вегетарианские и веганские диеты, как правило, содержат мало насыщенных жиров и холестерина, но большое количество витаминов, минералов, клетчатки и полезных растительных соединений. И в том и в другом рационе достаточно много продуктов, богатых питательными веществами, — это фрукты, овощи, орехи, семена, цельнозерновые и соевые продукты.
Чем опасны веганские и вегетарианские диеты
Плохо спланированная вегетарианская или веганская диета может привести к низкому потреблению необходимых для человека железа, кальция, цинка и витамина D. Обе диеты обычно предполагают ограниченное содержание в пище витамина B12 и длинноцепочечных жирных кислот омега-3, хотя их уровень в организме у веганов обычно ниже, чем у вегетарианцев.
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Недостаточное потребление, например, омега-3 жирных кислот, кальция и витаминов D и B12 может негативно повлиять на различные аспекты здоровья, психические и физические. Как вегетарианцам, так и веганам следует уделять особое внимание стратегиям питания, направленным на усвоение нужного количества питательных веществ из растительной пищи. Также может потребоваться обогащенная еда и добавки, особенно железо, кальций, омега-3 и витамины D и B12. Вегетарианцам и веганам следует тщательно анализировать ежедневное потребление питательных веществ, измерять их уровень в крови и вовремя восполнять дефицит, если он есть.
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