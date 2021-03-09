Чем веган принципиально отличается от вегетарианца: отвечает диетолог

Какие наиболее распространенные варианты вегетарианства существуют

Лактоововегетарианцы избегают мяса, но едят молочные и яичные продукты.

Лактовегетарианцы не употребляют в пищу мясо и яйца, но молочные продукты присутствуют в их рационе.

Ововегетарианцы отвергают любую пищу животного происхождения, кроме яиц.

Те, кто не ест мясо или птицу, но не отказывается от рыбы, считаются пескетарианцами.

Что такое веганская диета

Веганство можно рассматривать как самую строгую форму вегетарианства. Оно определяется Веганским обществом Великобритании как образ жизни, при котором максимально исключаются все формы эксплуатации животных, в том числе их использование в пищу и в любых других целях.

Таким образом, веганы не приемлют не только мясо животных, но также молочные продукты, яйца и любые ингредиенты животного происхождения. К ним относятся желатин, мед, кармин, пепсин, альбумин, сыворотка, казеин и некоторые формы витамина D3.

Веганы считают, что животные имеют право быть свободными от эксплуатации людьми в любой сфере, будь то еда, одежда, наука или развлечения.