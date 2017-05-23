Конечно, предположение, что ОРВИ случаются из-за отсутствия фена, было ошибочным. Но вот вам пять веских причин не ложиться спать, не высушив волосы.

Астма и аллергия

Последствия мокроголового сна могут быть отложенными, поэтому вы не видите непосредственной связи. А схема вот какая: вы ложитесь спать с мокрой головой, значительная часть влаги впитывается подушкой и остается в наполнителе. Волосы высыхают быстро, а вот вода, которая ушла вглубь синтепона или (что гораздо хуже) пуха и пера, сохраняется там надолго. Если вы моете голову на ночь ежедневно, то глубины подушки просто никогда не успевают просохнуть, в этой теплой влажной среде активно размножаются грибки и бактерии. Не пройдет и пары месяцев, как вы начнете дышать спорами грибов. И ваш кашель или насморк в ноябре может быть следствием мокрых волос в июне. Если вы не смените подушку, может развиться бронхиальная астма.

Перхоть и выпадение волос

Вы, может, помните, что в 80-е годы прошлого века и раньше перхоть была совершенно обычным явлением. А потом исчезла. В наше время ее появление считается исключительным событием и поводом для тревоги. Традиционно победу над перхотью приписывают специальным шампуням. На самом деле гораздо большую роль в спасении человечества сыграли фены. Дело в том, что грибок Malassezia Furfur, вызывающий шелушение и перхоть, всегда живет на коже головы. Но сильно не размножается и ведет себя прилично. Однако, как большинство грибов, он начинает активно разрастаться во влажной среде. Регулярно ложась спать с мокрой головой, вы даете Маласезии Фурфур свободу действий — она размножается, захватывает территории, и никакой шампунь от перхоти вас уже не спасет.

Бессонница и синдром хронической усталости

Это все те же происки злодейки Фурфур. Когда она осваивается на голове, кожа чешется. Не настолько, чтобы это четко фиксировалось сонным сознанием, но достаточно, чтобы вы чесались и сами себя будили. В результате с утра вы встаете невыспавшейся, со временем усталость и недосып накапливаются — и вы начинаете искать объяснения синдрому хронической усталости… А все очень просто.

Боли в шее и мигрень

Фокус в том, что теплопроводность воды в 23 раза выше, чем теплопроводность воздуха. Потому разница температур «сквозь воду» ощущается гораздо острее. Представьте, вы вымыли голову и ходите по дому. Если в доме тепло, то всей голове тепло. Если в доме холодно, то мокрая голова мерзнет быстрее, чем тело. В принципе, ощутимо, но не опасно. Однако если вы легли спать, не высушив волосы, то одна сторона головы (которая на подушке) прогревается в режиме компресса: тепло циркулирует по малому кругу от кожи к подушке и сразу обратно, а вторая охлаждается, потому что температура воздуха в любом случае ниже температуры тела. Из-за такого неравномерного (в течение всей ночи) нагрева мышцы спазмируются — и вы встаете либо с больной шеей, либо с головной болью напряжения.

Угри

Это не просто акне — это демодекоз. Клещ Demodex folliculorum, возбудитель заболевания, живет в сальных железах и волосяных фолликулах и обнаруживается почти у 90% людей. Но у большинства он неактивен, ведет себя скромно и почти не размножается. Но если демодекс начал размножаться, то сальные железы на лице и коже головы воспаляются, кожа покрывается болезненными прыщами. Единой версии по поводу пускового механизма заболевания нет. Его объясняют иммунными нарушениями, гормональными сдвигами и много чем еще, но характерное расположение прыщей — на лбу (то есть под челкой), на щеках и на шее — наводит на мысли о связи демодекоза и мокрых волос. Казалось бы, больше всего сальных желез на носу — и именно там должны обустраиваться демодексы, но они (добрейшие существа!) выбирают зоны, которые можно спрятать под прической. Думаете, они проявляют гуманизм? А вот и нет! Просто ищут, где тепло и сыро. Кончики мокрых волос травмируют кожу, а влажная среда является благоприятной для выживания и размножения клещей.

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