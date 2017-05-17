Солнечные очки — это имиджевая история или медицинская? Действительно ли нужно защищать глаза от солнца или все это лишь происки маркетологов?

Валида Залиева Врач-офтальмолог, лазерный хирург медицинского центра «Атлас»

Солнечный луч делится на несколько спектров: инфракрасное излучение, видимое излучение и ультрафиолетовое. Самое опасное для глаз (так же, впрочем, как и для кожи) — ультрафиолетовое. И глаза действительно нуждаются в защитных фильтрах.

Выделяют три типа ультрафиолетового излучения:

UV-С лучи

Они потенциально опасны для человека, однако они не достигают поверхности земли, так как поглощаются озоновым слоем атмосферы.

UV-В лучи

Cлизистая оболочка глаза и роговица поглощают этот тип лучей. Длительное воздействие может привести к ожогу роговицы и конъюнктивы. Причем почувствовать его вы сможете не сразу — часов через 8-10.

UV-А лучи

Это самые опасные для зрения лучи. Они проникают глубоко внутрь глаза и способны повредить глазной хрусталик и сетчатку. Это чревато развитием катаракты.

Мы привыкли к понятию «фотостарение». Так вот, можете считать, что оно касается не только кожи, но и глаз. UV-А лучи способствуют развитию возрастной дистрофии сетчатки, которая считается основной причиной старческой слепоты.