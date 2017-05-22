Если средство растворяет жир на посуде, то, можете не сомневаться, к жировой пленке на ваших руках оно тоже отнесется без особого почтения.

Шелушение-покраснение-«цыпки» — это не самое худшее, что может с вами случиться, если вы моете посуду вручную и не пользуетесь перчатками. Если на каком-нибудь средстве написано, что оно безопасно (а то и полезно) для рук, то это лишь частичное вранье. В составе наверняка есть что-нибудь если не полезное, то хоть не слишком вредное. Экстракт ромашки, например. Или даже льняное масло. Вопрос: спасут ли вас эти растительные ингредиенты, если они замешаны с большим количеством химии?

Правда заключается в том, что подробный состав моющего средства нигде не указывается. Может быть только приблизительный. Или очень приблизительный.

На большинстве, например, пишут что-то вроде «содержит ионогенные и неионогенные ПАВ» — и все. Ну и что вам делать с этой информацией?