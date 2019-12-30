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Продукт недели: зеленый горошек

Зеленый горошек – продукт чрезвычайно популярный во всем мире, ведь он может выступать и в качестве самостоятельного блюда, и в качестве ингредиента, придающего пикантный вкус салатам и горячему. Из него даже делают колбасу! А в преддверии Нового года без горошка и вовсе не обойтись – какой же без него Оливье? Именно поэтому редакция Passion.ru решила рассказать вам побольше об этом замечательном продукте, который даже при заморозке сохраняет большинство своих вкусовых и питательных свойств.

5 интересных фактов о зеленом горошке

  • Доподлинно неизвестно, когда точно люди впервые стали употреблять горох в пищу. Самый древний семенной материал этого продукта, найденный археологами, относится аж к Каменному веку. Отыскали его на территории современных Швейцарии, Хорватии, Греции и Германии. Однако ученые установили, что именно горох – первый овощ, который люди стали специально выращивать для питания. Произошло это 5000 лет назад.
  • Сегодня в мире насчитывается 7 видов гороха. Посевной вид – тот самый, который употребляется в пищу, может вырасти до 2 метров в высоту (так что сказка про волшебные бобы не лишена смысла). Кстати, раньше люди предпочитали есть этот продукт в зрелом виде, а популярный ныне зеленый (то есть неспелый) горошек начали употреблять в пищу лишь в XVII веке.
  • Зеленый горошек – прекрасный источник легкоусвояемого растительного белка, витаминов и антиоксидантов. В нем мало калорий (73 ккал на 100 г), зато полным-полно клетчатки, помогающей очистить организм от токсинов. Кроме того, регулярное употребление в пищу этого продукта снижает риск возникновения тромбов, способствует выводу желчи, укрепляет мышцы и кости и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, он заряжает энергией и усиливает иммунитет.
  • Больше всего в мире выращивается гороха в Китае, России и Канаде – суммарно эти три страны производят половину мирового урожая этого продукта. Но это не значит, что его не любят в других уголках мира. Например, во Франции одно время было настоящее помешательство на горохе – его ели и короли, и простолюдины. А в Польше блюдо из этого продукта было главным на свадебном столе: главные герои торжества даже исполняли свадебный танец, держа в руках миску гороха.
  • Вы наверняка слышали о таком виде наказания, как «стояние на горохе»? Как думаете, где его придумали? Оказывается, в чопорной Великобритании с целью наказания детей за их мелкие и крупные шалости. Однако, как выяснилось, что стоять на горохе тяжело только первые 30 секунд, а затем колени или пятки привыкают.

Веганский салат Оливье

рецепт от ресторана Fresh

Фото: архив ресторана

Что нужно на 2 порции:

  • 80 г отварного картофеля
  • 60 г отварной моркови -50 г маринованных огурцов
  • 40 г свежего зеленого горошка
  • 40 г копченого сыра тофу
  • 10 г свежего красного лука
  • 35 г свежих огурцов
  • 10 г свежей клюквы
  • 60 г домашнего майонеза
  • соль, перец – по вкусу
  • микрозелень – по вкусу

Для домашнего веганского майонеза:

  • 26 г белого лука
  • 4 г очищенного чеснока
  • 4 г морской соли
  • 1 г провансальских трав
  • 1 черного молотого перца
  • 200 г сыра тофу
  • 30 дижонской горчицы
  • 33 г яблочного уксуса
  • 1 г мускатного ореха
  • 44 г оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте веганский домашний майонез. Для получения 400 г продукта произвольно нарежьте очищенные лук и чеснок. Налейте в сотейник 20 г воды, добавьте мускатный орех, перец, смесь трав, нарезанные лук и чеснок. Доведите до кипения, варите все 5-6 минут и отставьте остужаться. Пока остужается смесь, смешайте сыр тофу, горчицу, яблочный уксус, оливковое масло и 20 г воды. Затем соедините обе массы. Все пробейте в блендере.

Шаг 2. Отварите картофель и морковь не очищенными до готовности.

Шаг 3. Пока варятся морковь и картошка, нарежьте красный лук, маринованные огурцы и копченый тофу мелким кубиком.

Шаг 4. Уже сварившиеся морковь и картошку очистите от кожи и нарежьте крупным кубиком. Перемешайте все ингредиенты с домашним майонезом, добавьте зеленый горошек и украсьте микрозеленью, клюквой и свежими огурцами.

Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном

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