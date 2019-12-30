Продукт недели: зеленый горошек
5 интересных фактов о зеленом горошке
- Доподлинно неизвестно, когда точно люди впервые стали употреблять горох в пищу. Самый древний семенной материал этого продукта, найденный археологами, относится аж к Каменному веку. Отыскали его на территории современных Швейцарии, Хорватии, Греции и Германии. Однако ученые установили, что именно горох – первый овощ, который люди стали специально выращивать для питания. Произошло это 5000 лет назад.
- Сегодня в мире насчитывается 7 видов гороха. Посевной вид – тот самый, который употребляется в пищу, может вырасти до 2 метров в высоту (так что сказка про волшебные бобы не лишена смысла). Кстати, раньше люди предпочитали есть этот продукт в зрелом виде, а популярный ныне зеленый (то есть неспелый) горошек начали употреблять в пищу лишь в XVII веке.
- Зеленый горошек – прекрасный источник легкоусвояемого растительного белка, витаминов и антиоксидантов. В нем мало калорий (73 ккал на 100 г), зато полным-полно клетчатки, помогающей очистить организм от токсинов. Кроме того, регулярное употребление в пищу этого продукта снижает риск возникновения тромбов, способствует выводу желчи, укрепляет мышцы и кости и сердечно-сосудистую систему. Кроме того, он заряжает энергией и усиливает иммунитет.
- Больше всего в мире выращивается гороха в Китае, России и Канаде – суммарно эти три страны производят половину мирового урожая этого продукта. Но это не значит, что его не любят в других уголках мира. Например, во Франции одно время было настоящее помешательство на горохе – его ели и короли, и простолюдины. А в Польше блюдо из этого продукта было главным на свадебном столе: главные герои торжества даже исполняли свадебный танец, держа в руках миску гороха.
- Вы наверняка слышали о таком виде наказания, как «стояние на горохе»? Как думаете, где его придумали? Оказывается, в чопорной Великобритании с целью наказания детей за их мелкие и крупные шалости. Однако, как выяснилось, что стоять на горохе тяжело только первые 30 секунд, а затем колени или пятки привыкают.
Веганский салат Оливье
рецепт от ресторана Fresh
Фото: архив ресторана
Что нужно на 2 порции:
- 80 г отварного картофеля
- 60 г отварной моркови -50 г маринованных огурцов
- 40 г свежего зеленого горошка
- 40 г копченого сыра тофу
- 10 г свежего красного лука
- 35 г свежих огурцов
- 10 г свежей клюквы
- 60 г домашнего майонеза
- соль, перец – по вкусу
- микрозелень – по вкусу
Для домашнего веганского майонеза:
- 26 г белого лука
- 4 г очищенного чеснока
- 4 г морской соли
- 1 г провансальских трав
- 1 черного молотого перца
- 200 г сыра тофу
- 30 дижонской горчицы
- 33 г яблочного уксуса
- 1 г мускатного ореха
- 44 г оливкового масла
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте веганский домашний майонез. Для получения 400 г продукта произвольно нарежьте очищенные лук и чеснок. Налейте в сотейник 20 г воды, добавьте мускатный орех, перец, смесь трав, нарезанные лук и чеснок. Доведите до кипения, варите все 5-6 минут и отставьте остужаться. Пока остужается смесь, смешайте сыр тофу, горчицу, яблочный уксус, оливковое масло и 20 г воды. Затем соедините обе массы. Все пробейте в блендере.
Шаг 2. Отварите картофель и морковь не очищенными до готовности.
Шаг 3. Пока варятся морковь и картошка, нарежьте красный лук, маринованные огурцы и копченый тофу мелким кубиком.
Шаг 4. Уже сварившиеся морковь и картошку очистите от кожи и нарежьте крупным кубиком. Перемешайте все ингредиенты с домашним майонезом, добавьте зеленый горошек и украсьте микрозеленью, клюквой и свежими огурцами.
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
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