Продукт недели: зеленый горошек

Что нужно на 2 порции:

80 г отварного картофеля

60 г отварной моркови -50 г маринованных огурцов

40 г свежего зеленого горошка

40 г копченого сыра тофу

10 г свежего красного лука

35 г свежих огурцов

10 г свежей клюквы

60 г домашнего майонеза

соль, перец – по вкусу

микрозелень – по вкусу

Для домашнего веганского майонеза:

26 г белого лука

4 г очищенного чеснока

4 г морской соли

1 г провансальских трав

1 черного молотого перца

200 г сыра тофу

30 дижонской горчицы

33 г яблочного уксуса

1 г мускатного ореха

44 г оливкового масла

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте веганский домашний майонез. Для получения 400 г продукта произвольно нарежьте очищенные лук и чеснок. Налейте в сотейник 20 г воды, добавьте мускатный орех, перец, смесь трав, нарезанные лук и чеснок. Доведите до кипения, варите все 5-6 минут и отставьте остужаться. Пока остужается смесь, смешайте сыр тофу, горчицу, яблочный уксус, оливковое масло и 20 г воды. Затем соедините обе массы. Все пробейте в блендере.

Шаг 2. Отварите картофель и морковь не очищенными до готовности.

Шаг 3. Пока варятся морковь и картошка, нарежьте красный лук, маринованные огурцы и копченый тофу мелким кубиком.

Шаг 4. Уже сварившиеся морковь и картошку очистите от кожи и нарежьте крупным кубиком. Перемешайте все ингредиенты с домашним майонезом, добавьте зеленый горошек и украсьте микрозеленью, клюквой и свежими огурцами.