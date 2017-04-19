Как прекрасно, что есть книги, написанные так, что читая их, чувствуешь на губах послевкусие вина, которое пьют главные герои, или кажется, что ощущаешь, как пахнет настоящая, приготовленная в дровяной печи пицца. А вы читали такие? Passion.ru рекомендует.

«Прованс навсегда», Питер Мейл

Атмосферная книга, которую надо читать, завернувшись в плед с бокалом хорошего красного вина. И желательно, чтобы на кухне обязательно лежал свежий хрустящий багет и стояла бутылка оливкового масла… А вообще это потрясающе интересная трилогия о жизни пары, переехавшей из Англии в Прованс: «Год в провансе», «Еще один год в Провансе», «Прованс навсегда». Автор — английский писатель Питер Мейл, вы наверняка знаете о нем по его еще одному «гастрономическому» роману, по которому сняли потрясающий фильм «Хороший год». Кстати, «Год в Провансе» тоже экранизирован.

Кроме вкусных кулинарных подробностей, в книге много описаний быта и образа жизни французов, в частности провансальцев, и читать об этом — настоящее удовольствие.

Прованская кухня практически полностью основана на традиционных деревенских рецептах. Хотите попробовать? За рецептами сюда.

«Чувство капучино», Надя де Анджелис

Успешная московская карьеристка в сорок лет радикально меняет свою жизнь и совершает дикий с точки зрения окружающих поступок: бросает работу и выходит замуж за малознакомого итальянца. В крошечной альпийской деревне, где они теперь живут, нет ни интернета, ни привычных продуктов… Здесь все иначе. В романе читателя ждет увлекательный сюжет и совершенно неизвестная Италия, о которой не пишут путеводители. А вообще, оказывается, что брак с иностранцем и переезд в неизвестность — это не так уж и страшно! А самые трудные моменты в жизни и разногласия скрашиваются пиццей и великолепным итальянским вином.

Кстати, вы знаете, что настоящие итальянцы пьют капучино исключительно на завтрак, и заказать его в ресторане днем — это привлечь к себе как минимум непонимающие взгляды. Как правильно пить кофе и приготовить настоящую пиццу, читайте тут.

«Аморе и амаретти», Виктория Косфорд

Виктория приезжает во Флоренцию учить итальянский язык, но встретив обаятельного шеф-повара Джанфранко, забрасывает учебники. Днем она постигает премудрости итальянской кухни, а ночью исследует холмы и поля Тосканы на маленьком «Фиате». Кажется, она абсолютно счастлива и встретила свою судьбу, но эта история — только начало ее романа с Италией, страной, которая станет для нее источником радости и боли на долгие годы. Это книга-путешествие в ту Италию, которой не знают обычные туристы, взгляд изнутри на мир dolce vita.

Обожаете Италию и ее кухню? Мы дарим вам несколько настоящих итальянских рецептов.

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