9 рецептов культовых новогодних блюд в новом прочтении для вкусного праздника

Что нужно:

35 г отварного картофеля

15 г отварной моркови

25 г соленых огурцов

30 г мякоти с утиной ножки су-вид

5 г филе копченой утки

5 г лука-шалот

15 г зеленого горошка

30 г отварного куриного яйца

1 отварное перепелиное яйцо

25 г домашнего майонеза

Для майонеза:

2 яичных желтка

1/2 ч. л. горчицы

0,05 л оливкового масла

0,1 л растительного масла

1 ч. л. яблочного уксуса

1/3 ч. л. сахара

1/3 ч. л. соли

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте майонез: желтки положите в миску, добавьте соль, сахар, горчицу. Все ингредиенты хорошо смешайте при помощи миксера. Аккуратно вводите в желтковую смесь растительное масло, одновременно взбивая смесь миксером. Затем повторите то же самое с оливковым маслом. Когда смесь станет густой, влейте уксус и продолжите взбивание до нужной консистенции.

Шаг 2. Картофель, морковь, лук-шалот, соленый огурец, филе бедра утки, куриное яйцо порубите мелким кубиком 0,5х0,5 см. Замешайте с майонезом, добавьте горошек, соль и перец по вкусу.

Шаг 3. Выложите на тарелку через кольцо. Украсьте тонкими ломтиками копченой утки, рубленым луком сибулет и перепелиным яйцом.

Рождественская индейка

Рецепт от шеф-повара Сергея Горюнова, ресторан Beer Pairing