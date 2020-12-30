9 рецептов культовых новогодних блюд в новом прочтении для вкусного праздника
Оливье с копченой уткой и домашним майонезом
Рецепт от команды винного бара Bigati Bar
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 35 г отварного картофеля
- 15 г отварной моркови
- 25 г соленых огурцов
- 30 г мякоти с утиной ножки су-вид
- 5 г филе копченой утки
- 5 г лука-шалот
- 15 г зеленого горошка
- 30 г отварного куриного яйца
- 1 отварное перепелиное яйцо
- 25 г домашнего майонеза
Для майонеза:
- 2 яичных желтка
- 1/2 ч. л. горчицы
- 0,05 л оливкового масла
- 0,1 л растительного масла
- 1 ч. л. яблочного уксуса
- 1/3 ч. л. сахара
- 1/3 ч. л. соли
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте майонез: желтки положите в миску, добавьте соль, сахар, горчицу. Все ингредиенты хорошо смешайте при помощи миксера. Аккуратно вводите в желтковую смесь растительное масло, одновременно взбивая смесь миксером. Затем повторите то же самое с оливковым маслом. Когда смесь станет густой, влейте уксус и продолжите взбивание до нужной консистенции.
Шаг 2. Картофель, морковь, лук-шалот, соленый огурец, филе бедра утки, куриное яйцо порубите мелким кубиком 0,5х0,5 см. Замешайте с майонезом, добавьте горошек, соль и перец по вкусу.
Шаг 3. Выложите на тарелку через кольцо. Украсьте тонкими ломтиками копченой утки, рубленым луком сибулет и перепелиным яйцом.
Рождественская индейка
Рецепт от шеф-повара Сергея Горюнова, ресторан Beer Pairing
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 индейка
- 150 г сливочного масла
- 1 репчатый лук
- 1 лук-порей
- 1 морковь
- 2 стебля сельдерея
- ½ головки чеснока
- 10 г тимьяна
- 3 лавровых листа
- 1 л воды
- соль, перец по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Разогрейте духовку до 210 градусов. Индейку промойте, просушите, внутри и снаружи смажьте сливочным маслом, солью и перцем.
Шаг 2. Овощи помойте, почистите, порежьте на половинки. Птицу выложите на противень, вокруг разложите овощи, чеснок, тимьян, лавровый лист.
Шаг 3. Налейте на противень 1 литр воды и плотно накройте его фольгой (убедитесь, что она плотно закрывает индейку и противень для запекания, чтобы индейка запарилась). Запекайте при температуре 210 градусов 45 минут, затем уменьшите температуру до 160 градусов и продолжайте запекать еще 2 часа.
Шаг 4. За 30 минут до окончания снимите фольгу. Затем температуру увеличьте до 200 градусов и запекайте, пока кожа индейки не станет золотисто-коричневой и хрустящей. Достаньте из духовки и дайте постоять 45 минут.
Рулетики с ананасом и курицей
Рецепт от Сергея Кузнецова, ведущего программы «Правильный фастфуд» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 80 г обжаренной куриной грудки
- 60 г ананаса
- 30 г обезжиренного сухого творога
- 3 листа рисовой бумаги
- 3 листа салата латук
- 1 перец чили и 1 зубчик чеснока
- 3 г зеленого лука
Для заправки:
- 2 г кинзы
- по 1 ст. л. соевого соуса, кунжутного масла и сладкого соуса чили
- 1 щепотка молотого кориандра
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте заправку. Смешайте соевый соус, тертый чеснок, кунжутное масло, молотый кориандр, соус чили и кинзу.
Шаг 2. Ананас нарежьте тонкими пластинками, латук нашинкуйте соломкой. Куриную грудку нарежьте соломкой и покройте заправкой.
Шаг 3. Рисовую бумагу замочите в горячей воде на 3-4 минуты и затем выложите на рабочую поверхность. Положите в центр салат, затем нарезанную курицу, рассыпчатый творог и ананас. Добавьте лук и сверните спринг-ролл.
Шаг 4. Выложить спринг-роллы на тарелку, сбрызнутую кунжутным маслом. Подавайте с пиалой сладкого чили соуса.
Запеченная стерлядь с соусом Наршараб
Рецепт от шеф-повара Владимира Сидорова, ресторан «Черетто Море»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 1 кг стерляди
- 15 г соли
- 10 г перца
- 15 г приправы «Итальянские травы»
- 100 мл соуса Наршараб
Как приготовить:
Шаг 1. Рыбу вымойте, выньте потроха и обязательно визигу. Затем обдайте кипятком или поставьте в духовку на 5 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 2. Снимите с рыбы кожу, голову и хвост оставьте. Очищенную рыбу натрите солью, перцем, приправами. Запекайте в духовке при температуре 180-200 градусов примерно 20 минут. Подавайте с соусом Наршараб.
Оливье с лангустинами
Рецепт от команды ресторана Humans
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 30 г отварного картофеля
- 20 г соленых огурцов
- 10 г отварной моркови
- 4 лангустина
- 20 г майонеза
- 1 отварное перепелиное яйцо
- 1 отварной куриный желток
- 5 г красной икры
- 1 г лука сибулет
- 100 г свежих огурцов
- 25 мл оливкового масла
- 25 мл растительного масла
- 15 мл сока лайма
- 15 г меда
- 1 г соли
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте огуречную заправку: в блендере смешайте свежие огурцы, оливковое и растительное масла, мед и сок лайма. Процедите через сито. Добавьте соль по вкусу.
Шаг 2. Лангустины очистите и отварите на пару. Картофель, морковь, соленые огурцы порубите мелким кубиком, посолите, замешайте с майонезом и выложите в центр тарелки через кольцо, сверху — две половинки куриного яйца и лангустины. Украсьте тертым на мелкой терке желтком и красной икрой. Вокруг салата полейте огуречной заправкой.
Салат из кальмаров гриль с огурцами и яйцом
Рецепт от Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 300 г кальмара
- по 1 огурцу, перцу чили, лимону и яйцу
- по 30 г кинзы и укропа
- 5 мл яблочного уксуса
- 4 зубчика чеснока
- 100 мл оливкового масла
- кунжут
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте крупными кусками перец чили, зубчики чеснока и отправьте в отдельную тарелку.
Шаг 2. Очистите кальмары от хитина и пленок, посолите, полейте лимонным соком и растительным маслом, добавьте черный перец и оставьте мариноваться пять минут.
Шаг 3. Обжарьте кальмары на гриле 2 минуты.
Шаг 4. В отдельной тарелке смешайте слайсы из огурцов, уксус, черный перец, чеснок, соль, мелко нарезанные стебли укропа.
Шаг 5. Остудите кальмары и нарежьте кольцами. Выложите на тарелку вместе с кольцами перца чили, мелко рубленными стеблями кинзы и огуречной смесью.
Шаг 6. Добавьте в салат вареное яйцо, сбрызните все оливковым маслом, украсьте кунжутом и листьями кинзы.
Сморреброд с селедкой и соусом тартар
Рецепт от шеф-повара Дмитрия Куклева, гастропаб «Крендель»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 70 г шведского хлеба
- 60 г филе селедки
- 55 г соуса тартар
- 10 г вареного яичного белка
- 10 г редиса
- 1 г нори
- 3 г корн салата
Для соуса тартар:
- 30 г майонеза
- 10 г соленых огурцов
- 10 г маринованных корнишонов
- 5 г лука-шалот
- 5 г укропа
- 2 г чеснока
- 5 г маринованного лука
- 3 г каперсов
Для шведского хлеба:
- 300 г цельнозерновой муки
- 100 г ржаной муки
- 18 г соли
- 35 г соды
- 17 г нори
- 100 г ржаных отрубей
- 100 г пшеничных отрубей
- 50 г семечек тыквы
- 150 г семечек подсолнуха
- 110 г овсянки нордик
- 170 г квасного сусла
- 55 г меда
- 100 г темного пива
- 750 г кефира
Как приготовить:
Шаг 1. Для соуса тартар все ингредиенты нарежьте кубиком и соедините с майонезом.
Шаг 2. Замесите тесто для хлеба. Для этого все ингредиенты объедините и замешайте в миксере. Вылейте в форму тесто и выпекайте при температуре 160 градусов 2 часа, затем дайте хлебу остыть (либо просто купите шведский хлеб).
Шаг 3. На нарезанные кусочки хлеба намажьте соус тартар, выложите сверху нарезанное кусочками филе селедки, затем натрите яичный белок, посыпьте его сверху рыбы, украсьте зеленью, редисом и водорослями нори.
Селедка под шубой
Рецепт от шеф-повара Дмитрия Куклева, гастропаб «Крендель»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 70 г филе сельди
- 50 г запеченного картофеля
- 30 г запеченной моркови
- 50 г запеченной свеклы
- 1 отварное яйцо
- 30 г майонеза
- 5 г петрушки
- 30 г корнишонов
- 5 г зерновой горчицы
- 3 куска дарницкого хлеба
Как приготовить:
Шаг 1. Овощи запеките с солью и растительным маслом в фольге при 180 градусах 40 минут, остудите и натрите на крупной терке. Часть селедки нарежьте кубиком.
Шаг 2. В креманку слоями выложите картофель, селедку, морковь и яйцо. Предварительно заправьте их майонезом.
Шаг 3. Свеклу нарежьте на тонкие слайсы и накройте верхний слой салата. Сверху выложите дольки филе сельди, корнишоны и горчицу зернистую. Украсьте зеленью, подавайте с черным хлебом.
Теплый салат с кальмарами и артишоками
Рецепт бренд-шефа Станислава Балаева, ресторан The Toy Moscow
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 100 г кальмаров
- 40 г артишоков
- 20 г соуса шафран
- 20 г соуса из пармезана
- 8 г выпаренного бальзамика
- 15 г рукколы
- 5 г пармезана
- 1 г кервеля
- 1 г земли из маслин
- 50 мл сливок
- 100 мл вина
Как приготовить:
Шаг 1. Кальмар обжарьте с чесноком на оливковом масле. Затем обжарьте артишоки.
Шаг 2. Для приготовления соуса шафран белое вино выпарите с шафраном, после добавьте сливки. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 3. Пармезан растопите со сливками. На тарелку выложите кальмар с чесноком и артишоками, полейте соусом шафран и соусом из пармезана.
Фото: depositphotos
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