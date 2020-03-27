Дорадо по-сицилийски, пирог с лососем и еще 9 простых и вкусных рецептов с рыбой

Что нужно:

1 дорадо

1 головка чеснока

100 г фенхеля

200 г помидоров в собственном соку

100 г помидоров черри

100 г специй

100 г оливкового масла экстра вирджин

горсть кешью

50 г каперсов

Как приготовить:

Шаг 1. Очистите дорадо от кожуры, вспорите брюхо и вытащите все внутренности. Сполосните холодной водой. Промокните бумажным полотенцем, чтобы избавить от лишней влаги. Натрите рыбу соль, перцем, специями, оставьте на 20 минут

Шаг 2. Разогрейте сковородку, положите пергамент для выпекания, сверху выложите рыбу. Обжарьте с двух сторон.

Шаг 3. Разрежьте напополам помидоры черри и отправьте обжариваться на жире из-под рыбы. Добавьте нарезанные чеснок и фенхель, каплю растительного масла. Добавьте кешью, каперсы, томатный сок, сок лайма. Сверху выложите дорадо. Залейте рыбным бульоном. Томите в течение 15 минут.

Шаг 4. Выложите рыбу на тарелку. Соус на сковородке доведите до вкуса солью, сахаром и перцем. Добавьте кусок сливочного масла. Чуть-чуть выпарите и добавьте на тарелку к рыбе. Сверху посыпьте мелко рубленной петрушкой.

Шашлык из семги

Рецепт от шеф-повара Мамия Джоджуа, ресторан «Казбек»