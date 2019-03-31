Продукт недели: грибы шиитаке

Что нужно на 4 порции:

120 г риса азиатского

180 г сухих грибов шиитаке

80 г замороженного зеленого горошка

1 морковь

2 яйца

2 ст. л. томатной пасты

1 помидор

1 перец чили

3 лавровых листа

2 ст. л. кунжутного масла

соль, перец – по вкусу

2 литра воды или бульона (овощного или мясного)

Как приготовить:

Шаг 1. Шиитаке замочите в холодной воде на 2 часа. Морковь очистите и порежьте мелкими квадратиками. Как только грибы размякнут, закиньте их в кастрюлю с толстым дном и обжарьте вместе с морковью на кунжутном масле.

Шаг 2. Помидор порежьте мелкими кусочками, отправьте в кастрюлю к грибам и моркови, сюда же добавьте томатную пасту и перец чили. Тушите 5 минут и снимите с огня.

Шаг 3. В кастрюлю добавьте горошек, всыпьте рис, положите лавровый лист, влейте воду или бульон и варите, пока рис не дойдет до готовности.

Шаг 4. Яйцо взбейте вилкой до однородности. Когда рис сварится, влейте его тонкой струйкой в суп, добавьте специи и соль. Варите еще пару минут и снимите с огня.

Живите и ешьте со вкусом!

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock

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