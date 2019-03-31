Продукт недели: грибы шиитаке

5 интересных фактов о шиитаке
Грибы шиитаке или «черные грибы» известны в течение многих веков: первые упоминания встречаются аж в 199 году до н.э. Они по праву покорили всю Азию и российский Дальний Восток. Родина этих грибов точно неизвестна, но, скорее всего, это либо Япония, либо Китай. Долгое время шиитаке считались деликатесом и были неотъемлемой частью меню самих императоров. Благодаря этому они приобрели еще одно свое название – «императорские грибы». Сегодня они вполне доступны каждому из нас и активно используются в кулинарии и медицине.
В пищу употребляются только нежные шляпки грибов, ножки обычно выбрасываются, потому что их текстура довольно жесткая и волокнистая. Также интересен тот факт, что в Азии шиитаке готовятся сразу после сбора урожая или просто едятся свежими, без термической обработки, а в Европе и России, как правило, сначала сушатся, а перед приготовлением размачиваются в холодной воде.
Шиитаке – дико полезный деликатес. Их целебные свойства ценились не меньше, а то и больше вкусовых качеств. В китайской медицине они до сих пор используются в качестве эффективного средства от многих болезней и считаются продуктом, продлевающим жизнь. Лечебные свойства шиитаке доказаны и современными учеными, благодаря исследованию химического состава мякоти. Помимо высокого содержания витаминов D, С и витаминов группы В в них еще и такие минералы, как кальций, калий, магний, железо, натрий, марганец, селен, а также растительный гормон лигнан, коэнзимы, аргинин, тирозин, глицин, но главное – лентинан – полисахарид, обладающий высокой противоопухолевой активностью.
Благодаря тому, что шиитаке низкокалорийные (всего 34 ккал на 100 г), они – лучшие друзья тех, кто сражается с лишним весом. На их основе изготавливаются многочисленные биологически активные добавки для похудения: сухие экстракты, настойки, порошки и капсулы.
Шиитаке используются не только в кулинарии, но и в косметологии. Во всем «виноваты» их исключительные регенерирующие свойства. Считается, что именно благодаря регулярному употреблению в пищу этих грибов гейши обладали такой красивой, бархатистой кожей и удивительным цветом лица. Сегодня средства, приготовленные на основе экстракта шиитаке, используются для лечения акне, уменьшения пигментации, а также для профилактики появления морщин и преждевременного старения в целом. Косметику с вытяжкой из шиитаке в составе можно найти в линейках средств с мировым именем.
Суп с шиитаке и рисом
Время приготовления: 30 минут + 2 часа на подготовку
Сложность: 4 из 10
Фото: vostock-photo/shutterstock
Что нужно на 4 порции:
- 120 г риса азиатского
- 180 г сухих грибов шиитаке
- 80 г замороженного зеленого горошка
- 1 морковь
- 2 яйца
- 2 ст. л. томатной пасты
- 1 помидор
- 1 перец чили
- 3 лавровых листа
- 2 ст. л. кунжутного масла
- соль, перец – по вкусу
- 2 литра воды или бульона (овощного или мясного)
Как приготовить:
Шаг 1. Шиитаке замочите в холодной воде на 2 часа. Морковь очистите и порежьте мелкими квадратиками. Как только грибы размякнут, закиньте их в кастрюлю с толстым дном и обжарьте вместе с морковью на кунжутном масле.
Шаг 2. Помидор порежьте мелкими кусочками, отправьте в кастрюлю к грибам и моркови, сюда же добавьте томатную пасту и перец чили. Тушите 5 минут и снимите с огня.
Шаг 3. В кастрюлю добавьте горошек, всыпьте рис, положите лавровый лист, влейте воду или бульон и варите, пока рис не дойдет до готовности.
Шаг 4. Яйцо взбейте вилкой до однородности. Когда рис сварится, влейте его тонкой струйкой в суп, добавьте специи и соль. Варите еще пару минут и снимите с огня.
Живите и ешьте со вкусом!
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock
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