Дорада на гриле под азиатским соусом от кафе «Дружба. Мануфактура еды» и шеф-повара Ивана Яковлева
Вам понадобится:
- дорада — 1 шт.
- перец болгарский — 20 г
- соус устричный — 8 г
- зелень — 5 г
- лайм — 20 г
- масло оливковое — 3 г
Приготовление:
Рыбу почистить, удалить внутренности и жабры, промыть, посолить, поперчить и смазать растительным маслом. Положить рыбу на раскаленный гриль и жарить ее до появления золотистой корочки (7-10 минут). Готовую рыбу полить устричным соусом, украсить дольками лайма, веточками свежей зелени и подать к столу.
Тунец с соусом айоли из птицы от ресторана «Мечтатели»
Вам понадобится:
- тунец — 60 г
- чипсы рисовые — 15 г
- айоли — 20 г
- брусничный соус — 5 г
- сено из порея — 3 г
- сок лимона — 1 г
- сок лайма — 2 г
- масло оливковое — 2 г
Приготовление:
Рыбу нарезать кусочками и замариновать. Обжечь горелкой или припечь на сковороде. На чипсы выложить айоли, далее тунца, добавить бруснику и сено из порея, сверху посыпать цедрой лимона.
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