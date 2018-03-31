Сегодня 1 апреля — Вербное воскресенье. Единственный день, когда в Великий пост можно есть рыбу. Мы подготовили для вас семь рецептов, которые обязательно понравятся и тем, кто держит пост, и тем, кто любит легкую полезную пищу. Зовите гостей и угощайте их вкусным рыбным ужином или обедом.