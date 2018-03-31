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Сегодня 1 апреля — Вербное воскресенье. Единственный день, когда в Великий пост можно есть рыбу. Мы подготовили для вас семь рецептов, которые обязательно понравятся и тем, кто держит пост, и тем, кто любит легкую полезную пищу. Зовите гостей и угощайте их вкусным рыбным ужином или обедом.

Дорада на гриле под азиатским соусом от кафе «Дружба. Мануфактура еды» и шеф-повара Ивана Яковлева

Вам понадобится:

  • дорада — 1 шт.
  • перец болгарский — 20 г
  • соус устричный — 8 г
  • зелень — 5 г
  • лайм — 20 г
  • масло оливковое — 3 г

Приготовление:

Рыбу почистить, удалить внутренности и жабры, промыть, посолить, поперчить и смазать растительным маслом. Положить рыбу на раскаленный гриль и жарить ее до появления золотистой корочки (7-10 минут). Готовую рыбу полить устричным соусом, украсить дольками лайма, веточками свежей зелени и подать к столу.

Тунец с соусом айоли из птицы от ресторана «Мечтатели»

Вам понадобится:

  • тунец — 60 г
  • чипсы рисовые — 15 г
  • айоли — 20 г
  • брусничный соус — 5 г
  • сено из порея — 3 г
  • сок лимона — 1 г
  • сок лайма — 2 г
  • масло оливковое — 2 г

Приготовление:

Рыбу нарезать кусочками и замариновать. Обжечь горелкой или припечь на сковороде. На чипсы выложить айоли, далее тунца, добавить бруснику и сено из порея, сверху посыпать цедрой лимона.

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Форель с соусом от ресторана «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа
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