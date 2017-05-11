Большинство ресторанов Москвы уже открыли свои летние веранды. Passion.ru выбрал именно такие, где вы не только вкусно поужинаете, но и на несколько часов почувствуете себя вне мегаполиса.

White Rabbit

Балкон-веранда расположен на шестнадцатом этаже Смоленского пассажа. С приходом шеф-повара Владимира Мухина White Rabbit превратился в место, обязательное для посещения тех, кто интересуется высокой кухней. Один раз в сезон Мухин презентует свои ураганные гастрономические меню. Его стиль, находчивый и обаятельный, заключается в сочетании русских, порой почти забытых продуктов, и совершенно авангардистских техник. Такого точно нельзя попробовать больше нигде. Хотя просто поесть в White Rabbit тоже можно, да и порции вполне большие. В качестве бонуса — вид на Москву с высоты птичьего полета.

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«Турандот»

«Турандот» открылся в декабре 2005 года. Строился он больше шести лет, получилось хорошо: 12 залов в стиле шинуазри и трельяжная терраса — вполне живого вида, несмотря на внушительное количество использованного антиквариата. Причем с годами «Турандот» обрел некое сдержанное сияние, которому не вредят переделки. Что же до кухни, то с ней здесь никогда не лукавили: в «Турандоте» готовят лучшие в городе димсамы, пекинскую утку и сибаса в меду, а еще борщ с вишней, о котором гости вспоминают потом годами. Недешево, но во дворцах по-другому и не бывает.

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Saxon + Parole

Московский филиал ресторана из нью-йоркского Cохо. Аккуратная адаптация американского заведения с супом риболлита, мозговой косточкой, S+P бургером и, вероятно, эталонным коктейлем «Манхэттен». Питерская компания Global Point («22.13», «Счастье») настолько дотошно старалась следовать нью-йоркскому оригиналу, что раздел закусок в меню здесь называется «Первый курс», а горячее — «Второй».

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Brasserie Мост

Огромные окна, кафельные полы, золотые светильники, столы, покрытые белыми скатертями, — интерьеры обновленного «Моста» напоминают сразу и о лучших парижских бистро, и о венских кафе, в которых шумно и людно с раннего утра до поздней ночи. Для круглосуточных посиделок заведение дороговато, но на ужин сюда отправиться стоит. Тем более посидеть на веранде.

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