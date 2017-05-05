В этом году посмотреть воздушный парад и праздничный салют в честь Дня Победы жители и гости Москвы смогут не только с земли, но и с высоты птичьего полета. Такую возможность своим гостям в честь майских праздников предоставит самая большая в Европе кулинарная студия CulinaryOn.

Каждый год 9 мая столичное небо наполняется целым рядом событий, понаблюдать за которыми на земле собирается огромное количество зрителей. В первой половине дня каждый желающий имеет возможность своими глазами увидеть знаменитый на весь мир воздушный парад с демонстрацией мастерства лучших российских пилотов. А вечернее небо традиционно озарится тысячами огней праздничного салюта.

В честь Дня Победы самая большая кулинарная студия в Европе подготовила для своих гостей приятный сюрприз. Желающих позавтракать в приятной атмосфере и посмотреть воздушный парад в комфортной обстановке CulinaryOn приглашает на бранч выходного дня. Участники вечернего кулинарного мастер-класса смогут насладиться завораживающим панорамным видом на вечернюю Москву и праздничный салют с высоты птичьего полета.

В декабре прошлого года международная сеть CulinaryOn пополнилась двумя новыми кулинарными студиями, расположенными в Пентхаусе на 27 этаже ДЦ «Golden Gate». Особенной «Студию на Римской» делает панорамное остекление и открытая терраса, которая, важно отметить, по всему периметру надежно защищена специальными стеклянными ограждениями, поэтому является абсолютно безопасной и для гостей с детьми.

Фото: архивы пресс-служб