Кокосовые мокко-трюфели от food-блогера Екатерины Кузнецовой

Шаг 1. Шоколад слегка подрастопите на водяной бане. Для этого нагрейте воду в сотейнике и поставьте на него большую миску с шоколадом. Следите за тем, чтобы дно миски не касалось воды, иначе шоколад перегреется.

Шаг 2. Снимите водяную баню с огня. В миску с шоколадом влейте кокосовые сливки и кокосовое масло, немного посолите. Перемешайте. Верните водяную баню с миской на огонь. Добавьте молотый кофе, снова хорошо перемешайте и растопите все до однородной массы при температуре не более 46 градусов.