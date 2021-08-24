Кокосовые мокко-трюфели от food-блогера Екатерины Кузнецовой
Рецепт этого блюда разработали шеф-повар Сергей Кузнецов и кулинарный блогер Екатерина Кузнецова, которые вместе ведут программу «Все правильно» на канале «Кухня ТВ». По их словам, проще него что-то и придумать сложно, да и ингредиенты все сплошь максимально доступны. Вам понадобятся:
- 100 г черного шоколада
- 100 г молочного шоколада
- 50 г кокосового масла
- 6 г молотого кофе темной обжарки
- 40 мл кокосовых сливок
- 6 г морской соли
- Какао-порошок — для обсыпки
Как приготовить:
Шаг 1. Шоколад слегка подрастопите на водяной бане. Для этого нагрейте воду в сотейнике и поставьте на него большую миску с шоколадом. Следите за тем, чтобы дно миски не касалось воды, иначе шоколад перегреется.
Шаг 2. Снимите водяную баню с огня. В миску с шоколадом влейте кокосовые сливки и кокосовое масло, немного посолите. Перемешайте. Верните водяную баню с миской на огонь. Добавьте молотый кофе, снова хорошо перемешайте и растопите все до однородной массы при температуре не более 46 градусов.
Совет: лучше всего подойдет кофе среднего помола. Таким образом, в десерте будет присутствовать приятная «хрустинка».
Шаг 3. С помощью силиконовой лопатки вылейте трюфельную массу в небольшую прямоугольную форму, застеленную пергаментом для запекания. Отправьте до полного застывания в морозильную камеру не менее, чем на 20 минут.
Шаг 4. Готовый трюфель извлеките из формы. Каждую сторону посыпьте сквозь сито какао-порошком. Нарежьте на небольшие кубики одинакового размера. Все кубики еще раз как следует обваляйте в какао-порошке. До подачи храните трюфель в холодильнике.
Приятного аппетита!
Фото: архив "Кухня ТВ"
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