Чао-какао: согревающий эффект, вред и польза ароматного напитка

Вам потребуется:

250 мл молока

3 ст. л. какао-порошка

1 палочка корицы

3 ст. л. меда

2 ст. л. сахара

1 ч. л. ванильной эссенции

5 ст. л. рома

Как приготовить:

В кастрюле нагреть молоко, добавить корицу, мед и сахар. Влить ванильную эссенцию и потомить на медленном огне две минуты, не доводя до кипения. Влить в напиток ром, размешать и вытащить корицу. Можно подавать, украсив тертым шоколадом.

Острое удовольствие

Вам потребуется:

450 мл молока

1 ст. л. какао-порошка

половина стручка ванили

1 перец чили

1 палочка корицы

45 г горького шоколада

Как приготовить:

Перец чили разрезать вдоль, удалить семена и положить в кастрюльку, добавить ваниль и дробленую палочку корицы. Залить все молоком, вскипятить и проварить пару минут на медленном огне. Добавить натертый шоколад, размешать до полного растворения и дать настояться десять минут. Профильтровать напиток и подогреть еще раз перед подачей.

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