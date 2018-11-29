Чао-какао: согревающий эффект, вред и польза ароматного напитка

Какао на молоке
Понятно, что в первом случае напиток получается более диетическим — несколько ложек какао-порошка растворить в горячей, только что закипевшей воде. Чтобы сварить какао на молоке, порошок надо смешать с сахаром. У этого вкусного десерта отличный состав: много витаминов и микроэлементов — от А, Е, РР, группы В, бета-каротина до кальция, магния, натрия, калия, фосфора, хлора, серы, железа, фтора, молибдена. Еще там есть теофиллин, который активизирует деятельность центральной нервной системы и обладает сосудорасширяющим действием, потому какао полезно при сезонных перепадах давления. Теобромин улучшает работоспособность, но действует мягче кофеина, поэтому, в отличие от кофе, какао можно и нужно давать школьникам. А фенилэфиламин поднимает настроение и предупреждает депрессию, что делает напиток универсальным средством для коротких и мрачноватых осенне-зимних дней. Регулярное употребление какао способствует продуктивной работе мозга, потому что антиоксидант флаванол, содержащийся в напитке, улучшает мозговое кровообращение. А самая большая приятность заключается в том, что какао вреда зубам не наносит, даже более того: кожура бобов обладает антибактериальным эффектом, который может нейтрализовать действие сахара.
В порошке какао содержится меланин, способный защищать кожу от разных видов излучений: ультрафиолетового и инфракрасного. Так что собираетесь покататься на лыжах — начните день с чашечки ароматного напитка. Кстати, какао активно используется в косметологии. Состав веществ, которые входят в какао-бобы, благоприятно влияет на кожу — подтягивает, разглаживает морщинки, борется с акне, заживляет ранки. Шоколадные маски так вкусно пахнут, что хочется их съесть. Единственная капля дегтя заключается в наличии пуриновых оснований, поэтому какао не рекомендуется при подагре и проблемах с почками.
От чоколотля до какао
История какао полна драм и коллизий. Варить напиток начали ацтеки, жившие на территории современной Мексики. Это был совсем недетский густой отвар, весьма ценимый мужчинами за якобы прибывающую им силу. В XVI веке в Центральную Америку пришли испанские завоеватели, и им шоколад тоже понравился. Они привезли плоды какао в Европу. Однако волшебный отвар скоро оказался под запретом — католическая церковь объявила его напитком еретиков. Священники считали, что какао может «испортить кровь» и развратить народ. К счастью, однажды напиток попал к Папе Римскому, который отменил запрет, поскольку посчитал какао невкусным и решил, что для собственного удовольствия его пить никто не будет. Тут уж европейские кулинары смогли развернуться — на основе какао-бобов появилось множество вкусных десертов.
5 секретов какао
- Готовить напиток надо из натурального какао-порошка, причем обращайте внимание на дату изготовления. Чем свежее, тем лучше.
- Чтобы сделать напиток еще вкуснее, наливать его надо в широкие большие чашки с толстыми стенками.
- Варить можно как на воде, так залить горячим молоком, тщательно размешать и довести до кипения.
- Во избежание образования комочков из порошка какао добавляйте его только в кипящую или только что закипевшую воду.
- С какао отлично сочетаются зефир, печенье и яблочный штрудель.
Зефирная легкость
Вам потребуется:
- 300 мл молока
- 2 ст. л. какао-порошка
- 2 зефирки
Как приготовить:
Молоко доведите до кипения, но не кипятите. Растворите в нем какао, варите две минуты. Затем добавьте мелко поломанный зефир и, постоянно помешивая, держите на огне еще три минуты. Взбейте напиток в блендере до полной однородности. При подаче посыпьте натертым шоколадом.
Ромовый дневник
Вам потребуется:
- 250 мл молока
- 3 ст. л. какао-порошка
- 1 палочка корицы
- 3 ст. л. меда
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. ванильной эссенции
- 5 ст. л. рома
Как приготовить:
В кастрюле нагреть молоко, добавить корицу, мед и сахар. Влить ванильную эссенцию и потомить на медленном огне две минуты, не доводя до кипения. Влить в напиток ром, размешать и вытащить корицу. Можно подавать, украсив тертым шоколадом.
Острое удовольствие
Вам потребуется:
- 450 мл молока
- 1 ст. л. какао-порошка
- половина стручка ванили
- 1 перец чили
- 1 палочка корицы
- 45 г горького шоколада
Как приготовить:
Перец чили разрезать вдоль, удалить семена и положить в кастрюльку, добавить ваниль и дробленую палочку корицы. Залить все молоком, вскипятить и проварить пару минут на медленном огне. Добавить натертый шоколад, размешать до полного растворения и дать настояться десять минут. Профильтровать напиток и подогреть еще раз перед подачей.
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