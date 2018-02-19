Звездный рецепт: Наталья Водянова печет пирожки с творогом
Мамины знаменитые пирожки! Как бы там ни было, вряд ли Наталья держала себя в руках и не ела их! А друзья Натальи — те, кто пробовал их, — уверяют: пирожки у мамы известной модели невероятно вкусные. Ешь, сколько хочешь, и не полнеешь. Хотите попробовать? Ловите рецепт.
Вам понадобится:
Для теста:
- 1 палочка дрожжей
- 3 стакана теплой жидкости (молоко пополам с водой)
- 1 кг муки
- 1,5 стакана сахарного песка
- соль по вкусу
- 100 г растительного масла
Для начинки:
- 1 кг творога
- 1 яйцо
- сахар, соль и ванилин по вкусу
Приготовление:
В теплой жидкости развести дрожжи, смешать с мукой, сахаром и солью, влить растительное масло, замесить тесто. Поставить его в теплое место минут на 30-40 «доходить». В это время в творог вбить яйцо, сахар. Соль и ванилин добавить по вкусу. Перемешать все. Раскатать тесто, положить начинку (творог при покупке берите посуше), вылепить пирожки и уложить их на противень, покрытый бумагой для выпечки, смазанной растительным маслом. Разбейте яйцо, взбейте его и специальной кисточкой тщательно и аккуратно смажьте поверхность каждого пирожка. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 минут.
Фото: eastnews, shutterstock.com
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