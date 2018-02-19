Звездный рецепт: Наталья Водянова печет пирожки с творогом

Приготовление:

В теплой жидкости развести дрожжи, смешать с мукой, сахаром и солью, влить растительное масло, замесить тесто. Поставить его в теплое место минут на 30-40 «доходить». В это время в творог вбить яйцо, сахар. Соль и ванилин добавить по вкусу. Перемешать все. Раскатать тесто, положить начинку (творог при покупке берите посуше), вылепить пирожки и уложить их на противень, покрытый бумагой для выпечки, смазанной растительным маслом. Разбейте яйцо, взбейте его и специальной кисточкой тщательно и аккуратно смажьте поверхность каждого пирожка. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 минут.

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