У вас еще не закончилась тыква? Тогда побалуйте себя пирогом по рецепту шеф-повара Александра Борзенко из ресторана Craft Kitchen.

Вам понадобится: тыква – 200г

яблоки – 150г

сахар песок – 60г

крахмал кукурузный – 40г

сахар ванильный – 7г

корица – 7г

творог – 350г

яйцо куриное – 3шт

сметана 30% – 60г

ванильное мороженое – 1 шарик Приготовление: Тыкву нарезать мелкими кубиками. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками. Запечь тыкву в духовке при температуре 180 градусов, не более 7 минут. Все ингредиенты + запеченную тыкву смешать до однородной кондиции. Выложить массу в форму для выпекания и поместить в разогретую духовку. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов. При подаче, пирог сервировать мёдом и шариком ванильного мороженого. Фото: архив ресторана