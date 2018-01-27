У вас еще не закончилась тыква? Тогда побалуйте себя пирогом по рецепту шеф-повара Александра Борзенко из ресторана Craft Kitchen.

Вам понадобится:

  • тыква – 200г
  • яблоки – 150г
  • сахар песок – 60г
  • крахмал кукурузный – 40г
  • сахар ванильный – 7г
  • корица – 7г
  • творог – 350г
  • яйцо куриное – 3шт
  • сметана 30% – 60г
  • ванильное мороженое – 1 шарик

Приготовление:

  1. Тыкву нарезать мелкими кубиками.
  2. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками.
  3. Запечь тыкву в духовке при температуре 180 градусов, не более 7 минут.
  4. Все ингредиенты + запеченную тыкву смешать до однородной кондиции.
  5. Выложить массу в форму для выпекания и поместить в разогретую духовку.
  6. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.
  7. При подаче, пирог сервировать мёдом и шариком ванильного мороженого.

Фото: архив ресторана