Из-под ножа: как сделать фруктовую, овощную, мясную и другие виды нарезок

Используется для нарезки картофеля, моркови, свеклы и других сырых овощей перед варкой или жаркой. Разрежьте картофель на пластины толщиной примерно 2-3 мм, наложите их друг на друга и нашинкуйте поперек с тем же шагом смещения ножа, около 3 мм. Крупные корнеплоды, капусту и перец режут соломкой длиной около 5 см. Для моркови это может быть 1,5-3 см в зависимости от ее размеров.

Брусочки

По форме и технике нарезки это та же соломка, но потолще. Длина брусочков до 4 см, толщина — от 7 до 10 мм. Применяют для приготовления первых блюд (варки) и тушения.

Кубики