Салат с камчатским крабом и дайконом

Вам понадобится:
- краб камчатский — 50 г
- дайкон — 40 г
- дайкон свекольный — 20 г
- микрозелень — 3 г
- масло чимичурри — 10 г
Для свекольного маринада:
- свекольный фреш — 30 г
- смородиновый соус — 30 г
- сок хрена — 10 г
Для заправки:
- масло растительное — 5 г
- масло арахисовое — 5 г
- мед цветочный — 3 г
- уксус рисовый — 1 г
- сок лимонный — 1 г
- полугар перечный — 1 г
Приготовление:
Дайкон нарезаем слайсами и маринуем в свекольном маринаде 12 часов. Затем нарезаем его соломкой, смешиваем с крабом. Для заправки смешиваем растительное и арахисовое масло, мед, рисовый соус, лимонный сок и полугар. Заправляем салат, выкладываем его на тарелку. Сверху выкладываем нарезанный слайсами свекольный дайкон. Украшаем блюдо микрозеленью, а по периметру аккуратно наливаем масло чимичурри (это аргентинский соус).