Салат с камчатским крабом и дайконом

Вам понадобится:

краб камчатский — 50 г

дайкон — 40 г

дайкон свекольный — 20 г

микрозелень — 3 г

масло чимичурри — 10 г

Для свекольного маринада:

свекольный фреш — 30 г

смородиновый соус — 30 г

сок хрена — 10 г

Для заправки:

масло растительное — 5 г

масло арахисовое — 5 г

мед цветочный — 3 г

уксус рисовый — 1 г

сок лимонный — 1 г

полугар перечный — 1 г

Приготовление:

Дайкон нарезаем слайсами и маринуем в свекольном маринаде 12 часов. Затем нарезаем его соломкой, смешиваем с крабом. Для заправки смешиваем растительное и арахисовое масло, мед, рисовый соус, лимонный сок и полугар. Заправляем салат, выкладываем его на тарелку. Сверху выкладываем нарезанный слайсами свекольный дайкон. Украшаем блюдо микрозеленью, а по периметру аккуратно наливаем масло чимичурри (это аргентинский соус).