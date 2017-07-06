Многие посетители ресторанов японской кухни просят подать к трапезе обычные приборы, чтобы избежать конфуза. А вы умеете есть палочками? Специально для читательниц Passion.ru мы проводим небольшой ликбез.

Мастер-класс по-японски

Существует версия о том, что исключительные умственные способности японцев во многом связаны с многовековым опытом использования палочек хаси. Поскольку виртуозное владение палочками является отличной тренировкой мелкой моторики, связанной с развитием интеллекта, то японских детей начинают приобщать к этому искусству уже с годика. Итак, вы хотите освоить искусство владения палочками в совершенстве — обратите внимание на картинку-пособие выше. И вот вам пошаговая инструкция: Прижимаем друг к другу пальцы, которые будут создавать неподвижную основу для поддерживания палочек (мизинец и безымянный). Находящиеся над ними средний и указательный немного вытягиваем вперед. Подкладываем толстый верхний конец нижней палочки под большой палец таким образом, чтобы ее противоположный тонкий конец опирался на средний или, по удобству, на безымянный палец (в области ногтевой фаланги). При этом верхний конец должен на четверть выступать за край кисти, удерживающей палочку. Укладываем толстый конец верхней палочки (в области 1/3 ее длины) на указательный палец. Кончик большого пальца фиксирует палочку, придерживая ее на указательном пальце в области ногтевой фаланги. Приблизительно так мы держим карандаш. Во время еды нижняя палочка сохраняет пассивное положение, а захват пищи осуществляют при помощи манипуляций, совершаемых верхней палочкой. Выпрямляя указательный и средний пальцы, палочки раздвигают и обхватывают ими кусок пищи. Сгибая пальцы, смыкают палочки, фиксируют в них захваченный кусок и подносят его ко рту. Держать палочки следует не напрягая руку. Кисть должна быть расслабленной, а движения пальцев — пластичными и непринужденными.

То, чего делать нельзя За долгое время существования палочек для суши ритуал приема пищи оброс большим количеством обычаев и правил. И есть такие, которые нарушать не стоит в любом случае. Итак, нельзя: Привлекать внимание официанта, постукивая палочками по стоящим на столе предметам.

Использовать палочки в качестве карандаша, «рисуя» ими на скатерти.

Совершать палочками движения, напоминающие ходьбу, и позволять им таким образом «бродить» внутри тарелки.

Рыться палочками в тарелке, выискивая лучшие куски. Еду всегда берут сверху.

Втыкать палочки в недоеденный рис.

Указывать палочками на что-либо. В перерывах между едой палочки следует класть на специальные подставки хасиоки. Если таких в зоне видимости нет, сверните что-то похожее из салфетки.