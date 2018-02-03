Изысканный рецепт от шеф-повара ресторана Le restaurant Жереми Урюти.

Вам понадобится:

Перепелка — 250-300 г

Масло сливочное — 40 г

Начинка для перепелки (мусс) — 50 г

Артишоки с грибным желе — 100 г

Масло трюфельное — 5 г

Пюре из топинамбура — 80 г

Соус на перепелку — 30 г

Соль/перец — 1 г

Для начинки для перепелки (мусс) (на 250 г):

Грибы белые — 25 г

Черный трюфель — 5 г (не обязательно)

Куриное филе — 150 г

Перец кайенский — 1 г

Сливки 35%-ные — 125 г

Соль — 1 г

Белое мясо птицы (сырое), белые грибы и трюфели пробить в блендере. Добавить сливки и еще раз все пробить до получения консистенции мусса.

Артишоки с грибным желе (на 100 г):

Артишок — 400 г

Вода — 1 л

Грибное желе — 70 г

Начинка для перепелки — 20 г

Соль — 1 г

Артишоки отварить. Далее фаршировать их муссом из белого мяса с белыми грибами и трюфелями. Артишоки выложить в емкость стеблем вверх и залить (примерно на 2-2,5 см от дна) предварительно сваренным грибным бульоном с добавлением агар-агара. Поставить в холодильник до полного застывания. После этого вырезать из желе круглые формы таким образом, чтобы стебель артишока был в центре, разрезать их пополам.

Для грибного желе (на 200 г):

Агар-агар — 2 г

Вода — 400 г

Грибы белые — 200 г

Грибы лисички — 80 г

Лук-шалот — 40 г

Масло оливковое — 20 г

Морковь — 50 г

Сельдерей — 20 г

Сморчки — 70 г

Пюре из топинамбура (на 300 г):

Вино белое — 70 г

Вода — 170 г

Масло сливочное — 70 г

Соль/перец — 1 г

Сливки 35%-ные — 50 г

Топинамбур — 300 г

Топинамбур отварить в молоке. Далее протереть его вместе со сливками и сливочным маслом.

Соус на перепелку (на 200 г):

Бульон перепелиный — 200 г

Кумкват —5 г

Масло сливочное —10 г

Бульон выпарить, добавить сливочное масло, сок лайма и цедру.

Способ приготовления:

Перепелку снять с кости (так, чтобы она сохранила форму), фаршировать муссом из белого мяса с белыми грибами и трюфелями. Поставить в духовку на 24 минуты при температуре 220 градусов. На тарелку выложить перепелку. Рядом положить два артишока в желе из грибного бульона, разрезанные пополам. Между ними выложить пюре из топинамбура.

P.S. Если какие-то из ингредиентов вам недоступны — фантазируйте!

Фото: архив ресторана