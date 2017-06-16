Салатница, фруктовая ваза, менажница: как правильно сервировать стол
Дизайнерская салатница
Эта оригинальная салатница заставит гадать ваших гостей, из чего же она сделана. Наложенные друг на друга три слоя пластика создают игру цвета, плотные и прозрачные, полированные и матовые поверхности чередуются, делая салатницу изысканной. Блюдо подойдет и для подачи десертов, выпечки, мороженого, а также может служить в качестве изящного декоративного элемента.
Салатница с разделочной доской
Керамическое блюдо с изысканным итальянским дизайном украсит любое праздничное застолье. Деревянная разделочная доска удобно располагается поверх салатницы, а также ее можно использовать отдельно. Применять салатницу можно и в качестве посуды для супа и других горячих блюд.
Дизайнерская фруктовница
Эта оригинальная фруктовница для эффектного и необычного способа подачи фруктов и ягод. На своеобразную «вешалку» посередине глубокого блюда можно прикреплять бананы, виноград, вишню и так далее. Так из фруктов и ягод образуются яркие привлекательные композиции, достойные стать центральным элементом декора на обеденном столе.
Ваза для маслин
Миска от известной датской марки воплощает в себе главные идеи бренда: простоту, функциональность и стиль. Она выглядит скромно, но будет уместна как на праздничном столе, так и в процессе приготовления пищи. И, конечно же, класть в нее можно не только маслины.
Снековница сервировочная
Идеальное решение для любителей чипсов, сухарей и других «сыпучих» лакомств. Миска выполнена в оригинальном дизайне: чаша оснащена сразу несколькими контейнерами, один из которых (основной) предназначен непосредственно для чипсов, а другой (съемный) — для соуса.
Блюдо для закусок
Необычное блюдо для закусок с «улыбкой». Оно имеет два яруса: во внутреннюю часть можно положить орехи, ягоды, маслины, а наверх нужно складывать скорлупу, косточки. Блюдо изготовлено вручную из нескольких слоев прозрачного и цветного стекла. Замечательное дополнение к интерьеру кухни и удобный элемент для сервировки!
Фото: finedesigngroup.ru, kupiwoll.ru