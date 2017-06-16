Лето — пора фруктов и овощей. Самое время приобрести для них красивую посуду!

Дизайнерская салатница

Эта оригинальная салатница заставит гадать ваших гостей, из чего же она сделана. Наложенные друг на друга три слоя пластика создают игру цвета, плотные и прозрачные, полированные и матовые поверхности чередуются, делая салатницу изысканной. Блюдо подойдет и для подачи десертов, выпечки, мороженого, а также может служить в качестве изящного декоративного элемента. Салатница с разделочной доской

Керамическое блюдо с изысканным итальянским дизайном украсит любое праздничное застолье. Деревянная разделочная доска удобно располагается поверх салатницы, а также ее можно использовать отдельно. Применять салатницу можно и в качестве посуды для супа и других горячих блюд. Дизайнерская фруктовница

Эта оригинальная фруктовница для эффектного и необычного способа подачи фруктов и ягод. На своеобразную «вешалку» посередине глубокого блюда можно прикреплять бананы, виноград, вишню и так далее. Так из фруктов и ягод образуются яркие привлекательные композиции, достойные стать центральным элементом декора на обеденном столе. Ваза для маслин

Миска от известной датской марки воплощает в себе главные идеи бренда: простоту, функциональность и стиль. Она выглядит скромно, но будет уместна как на праздничном столе, так и в процессе приготовления пищи. И, конечно же, класть в нее можно не только маслины. Снековница сервировочная

Идеальное решение для любителей чипсов, сухарей и других «сыпучих» лакомств. Миска выполнена в оригинальном дизайне: чаша оснащена сразу несколькими контейнерами, один из которых (основной) предназначен непосредственно для чипсов, а другой (съемный) — для соуса. Блюдо для закусок