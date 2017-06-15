Обычно в ресторане мы заказываем бокал вина и наслаждаемся им вместе с выбранным блюдом. Совсем другое дело — званые обеды или большое праздничное застолье. В какой последовательности подаются спиртные напитки, в каких бокалах? Обо всем этом расскажет наш постоянный эксперт, педагог по этикету, руководитель «Школы хороших манер» Ольга Мерц.

Правило №1: не забудьте про аперитив

Первым идет аперитив. Само название в переводе с французского означает «открывать что-либо». Его цель — разбудить аппетит! В качестве аперитива, как правило, подают легкие алкогольные или безалкогольные напитки. Классика — вермут и сухие легкие вина, чаще всего молодые. На некоторых особо торжественных мероприятиях первым подают шампанское. К сожалению, такое начало не очень благоприятно для пищеварения: все игристые не способствуют правильному усвоению пищи. Вместо них лучше выбрать сухое вино.

Аперитивом может быть и джин. Он достаточно крепкий, поэтому чаще всего подается в виде коктейлей. Этими напитками тоже не стоит увлекаться. Водку в чистом виде тоже нечасто можно встретить как составляющую аперитивов. Обычно она подается во время трапезы в качестве дополнения к различным закускам или горячим блюдам.

Тут есть еще одно интересное правило: если вы решили в качестве аперитива подать коньяк или какой-либо другой напиток, то он уже не сможет стать дижестивом — напитком, завершающим трапезу. Алкогольный этикет строг: спиртное повторять нельзя.

Правило №2: заканчивайте дижестивом

В отличие от аперитива, который предшествует приему пищи, дижестив подают в конце, через какое-то время после завершения трапезы. Обычно это крепкие спиртные напитки, направленные на улучшение пищеварения. Иногда дижестив совмещают с чаем и кофе, но это не совсем грамотно. Дижестив — отдельная часть трапезы. В данном случае алкоголь идет на повышение градуса, поэтому здесь будут уместны десертные и крепленые вина, ликеры, коньяк, арманьяк.

Правило №3: позаботьтесь о температуре напитка и правильной форме бокала

Белое вино — легкое, так как оно имеет менее насыщенный аромат. Поэтому сужение горлышка у бокала не нужно. Кроме того, бокалы для белого вина имеют более прямые стенки. Температура напитка при подаче — 10-14 градусов. Бокал наполняется на две трети или три четвертых. Держать его следует за ножку, чтобы напиток не нагревался.

Красное вино подается в выпуклых бокалах на длинной ножке с суженным горлышком. Оптимальная температура — 14-20 градусов, наполняется половина бокала либо две трети. Держать бокал следует за основание, чтобы вино нагревалось от тепла рук.

Фужеры для шампанского можно сразу отличить от посуды для других напитков. У них особая форма: удлиненные узкие с совсем небольшим по диаметру ободком бокалы. Все остальное дизайнерские штучки — для красоты. Подают шампанское охлажденным — от 6 градусов. Чем дороже шампанское, тем теплее оно может быть, например, на 2-3 градуса.

Водку подают в охлажденных графинах, сам напиток охлаждают до 6-12 градусов. Выпивать стоит тоже из охлажденных стопок или рюмок.

Коньяк и виски подают в специальных коньячных бокалах, стаканах для виски. Их не охлаждают, напитки должны быть комнатной температуры, затем их просто подогревают в руках или на специальных грелках (коньяк), чтобы раскрыть букет напитка.

Правило №4: закусывайте правильно

На серьезных застольях гостям должно быть предложено несколько разных вин. Есть правило: молодое вино подается перед старым, а белое — перед красным. Раньше существовал стереотип о сочетаемости вин с продуктами. Считалось, что белое сухое хорошо с рыбой и морепродуктами, но сейчас это понятие устарело. Ошибочно считать, что белое вино употребляется только с рыбой, а красное — с мясом. Это не совсем так. Мир вина разнообразен, поэтому сейчас можно побаловать себя, допустим, фруктовыми нотами белого вина с воздушным суфле из мяса индейки — это допустимо. Но при этом ни в коем случае нельзя подавать сухое вино с десертом. Хотите побаловать гостей вином к десерту или к любым сладким блюдам, отдайте предпочтение сладкому десертному. Соответственно, следует понимать и то, что сладкое вино никогда не подают к основным блюдам, то есть к мясу или к рыбе — это нарушение этикета.

Правило№5: поднимаем бокалы, доливаем напитки

Застолье часто сопровождается тостами и поднятием бокалов. В этом случае помните, что женский бокал должен всегда быть поднят чуть выше, чем мужской. Несмотря на то, что деловой мир живет по принципу партнерских, а не гендерных взаимоотношений, это правило существует как напоминание о большем уважении к женщине.

Еще один важный момент: женщина не наливает себе спиртное сама, если только это не девичья компания, и у вас нет официанта или обслуживающего персонала. Находящийся за столом мужчина должен взять на себя эту ответственность.

И последнее: если ваш гость на какое-то время отошел, а в этот момент происходит обновление спиртных напитков, ни в коем случае не наполняйте бокал, пока гость не вернется!

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