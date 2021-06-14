Опасно ли отказываться от мяса — отвечает доктор Наталья Зубарева
Конечно, первым на ум при словосочетании «отказ от мяса» приходит вегетарианство, точнее, одно из его направлений, которое «истинные вегетарианцы» таковым не считают вовсе: песко-вегетарианство или пескетарианство.
Это система питания, при которой исключается употребление в пищу мяса теплокровных животных, но при этом допускается употребление в пищу рыбы, краба и моллюсков, а также яиц и молока. Эта диета, скажем так, наименьшее из зол. Но очень важно следить за уровнем железа в организме: этот минерал не синтезируется самостоятельно, а может поступить только извне. И самые надежные источники железа — говяжья печень, почки, сердце и само мясо, здесь на 100 граммов приходится 36% ежедневной нормы. Причем это гемовое железо, которое усваивается в пять раз лучше, чем негемовое.
Фото: freepik
Адекватный уровень железа важен для многих процессов, самый главный из которых — передача кислорода в ткани и образование ДНК. При его недостатке также страдает эпителий кожи и слизистых оболочек всего организма, в том числе и желудочно-кишечного тракта. Вероятность желудочных инфекций и ОРЗ при железодефиците почти в два раза выше, кроме того, велик риск развития дерматитов, экзем и других кожных патологий, нарушения сердечного ритма и гипертонии. Если уровень гемоглобина понижен у беременных женщин, существует риск развития ряда патологий у плода.
Кроме того, красное мясо — один из важнейших кислотообразующих продуктов, а правильная кислотность помогает создать идеальную среду для успешной сопротивляемости болезням. Поэтому отказ от красного мяса грозит ухудшением иммунитета.
Также проблемы могут возникнуть с витамином B12, который поступает в организм только из животных продуктов. Он необходим для роста клеток и формирования клеток крови, а дефицит витамина В12 чреват неврологическими расстройствами, сокращением роста и снижением минеральной плотности костной ткани.
Фото: freepik
Приверженцы вегетарианства часто утверждают, что источником витамина В12 являются некоторые водоросли или, например, пивные дрожжи, но нет — это аналоги, которые не заменяют настоящие витамины, более того, затрудняют усвоение истинного витамина В12, конкурируя с ним в пищеварительной системе.
Еще одна неочевидная проблема с отказом от мяса состоит в том, что составить правильный безмясной рацион сложно даже специалисту. И тем более нельзя лишать мяса детей: скорее всего, подобная диета приведет к неврологическим заболеваниям или анемии у ребенка.
Всегда помните, что здраво составленный рацион с присутствием мясных продуктов (не колбасу и сосиски имею в виду) выигрывает. Но мясо, конечно, надо выбирать придирчиво, памятуя о том, что существует более 20 000 всевозможных препаратов (среди них стероиды, гормоны роста, антибиотики и другие ветеринарные препараты), предназначенных для домашнего скота. И какими-то из них может быть буквально напичкан ваш стейк. Всегда приобретайте мясо органического происхождения у проверенных поставщиков.
Фото: freepik
Кроме того, важен и способ обработки: зажаренный бараний бок с аппетитной корочкой не добавит вам здоровья. А вот мясо, приготовленное на пару, сваренное или потушенное в духовке будет отличным вариантом. И не забывайте, что усваиваться железу помогает витамин С, поэтому обязательно добавляйте в качестве гарнира содержащие его овощи: капусту, шпинат, перец, помидоры и т.д.
Фото: freepik
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