Опасно ли отказываться от мяса — отвечает доктор Наталья Зубарева

Конечно, первым на ум при словосочетании «отказ от мяса» приходит вегетарианство, точнее, одно из его направлений, которое «истинные вегетарианцы» таковым не считают вовсе: песко-вегетарианство или пескетарианство.

Это система питания, при которой исключается употребление в пищу мяса теплокровных животных, но при этом допускается употребление в пищу рыбы, краба и моллюсков, а также яиц и молока. Эта диета, скажем так, наименьшее из зол. Но очень важно следить за уровнем железа в организме: этот минерал не синтезируется самостоятельно, а может поступить только извне. И самые надежные источники железа — говяжья печень, почки, сердце и само мясо, здесь на 100 граммов приходится 36% ежедневной нормы. Причем это гемовое железо, которое усваивается в пять раз лучше, чем негемовое.