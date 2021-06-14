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Опасно ли отказываться от мяса — отвечает доктор Наталья Зубарева

Споры о разных системах питания не утихают уже многие годы. И прийти к консенсусу в нем крайне сложно, потому что всегда находятся как за, так и против отказа от пищи животного происхождения. Но мало кто задается вопросом, а может ли исключение мяса из рациона быть опасно для здоровья. А между тем ответ на него очень важен, особенно в свете того, что к качеству этого продукта может быть масса претензий. Редакция Passion.ru решила разобраться в вопросе детально и обратилась для этого к доктору Наталье Зубаревой.

Наталья Зубарева

Терапевт, доктор превентивной и антивозрастной медицины, практикующий врач, автор серии бестселлеров, научный редактор зарубежной литературы

Конечно, первым на ум при словосочетании «отказ от мяса» приходит вегетарианство, точнее, одно из его направлений, которое «истинные вегетарианцы» таковым не считают вовсе: песко-вегетарианство или пескетарианство.

Это система питания, при которой исключается употребление в пищу мяса теплокровных животных, но при этом допускается употребление в пищу рыбы, краба и моллюсков, а также яиц и молока. Эта диета, скажем так, наименьшее из зол. Но очень важно следить за уровнем железа в организме: этот минерал не синтезируется самостоятельно, а может поступить только извне. И самые надежные источники железа — говяжья печень, почки, сердце и само мясо, здесь на 100 граммов приходится 36% ежедневной нормы. Причем это гемовое железо, которое усваивается в пять раз лучше, чем негемовое.

Фото: freepik

Адекватный уровень железа важен для многих процессов, самый главный из которых — передача кислорода в ткани и образование ДНК. При его недостатке также страдает эпителий кожи и слизистых оболочек всего организма, в том числе и желудочно-кишечного тракта. Вероятность желудочных инфекций и ОРЗ при железодефиците почти в два раза выше, кроме того, велик риск развития дерматитов, экзем и других кожных патологий, нарушения сердечного ритма и гипертонии. Если уровень гемоглобина понижен у беременных женщин, существует риск развития ряда патологий у плода.

Кроме того, красное мясо — один из важнейших кислотообразующих продуктов, а правильная кислотность помогает создать идеальную среду для успешной сопротивляемости болезням. Поэтому отказ от красного мяса грозит ухудшением иммунитета.

Также проблемы могут возникнуть с витамином B12, который поступает в организм только из животных продуктов. Он необходим для роста клеток и формирования клеток крови, а дефицит витамина В12 чреват неврологическими расстройствами, сокращением роста и снижением минеральной плотности костной ткани.

Фото: freepik

Приверженцы вегетарианства часто утверждают, что источником витамина В12 являются некоторые водоросли или, например, пивные дрожжи, но нет — это аналоги, которые не заменяют настоящие витамины, более того, затрудняют усвоение истинного витамина В12, конкурируя с ним в пищеварительной системе.

Еще одна неочевидная проблема с отказом от мяса состоит в том, что составить правильный безмясной рацион сложно даже специалисту. И тем более нельзя лишать мяса детей: скорее всего, подобная диета приведет к неврологическим заболеваниям или анемии у ребенка.

Всегда помните, что здраво составленный рацион с присутствием мясных продуктов (не колбасу и сосиски имею в виду) выигрывает. Но мясо, конечно, надо выбирать придирчиво, памятуя о том, что существует более 20 000 всевозможных препаратов (среди них стероиды, гормоны роста, антибиотики и другие ветеринарные препараты), предназначенных для домашнего скота. И какими-то из них может быть буквально напичкан ваш стейк. Всегда приобретайте мясо органического происхождения у проверенных поставщиков.

Фото: freepik

Кроме того, важен и способ обработки: зажаренный бараний бок с аппетитной корочкой не добавит вам здоровья. А вот мясо, приготовленное на пару, сваренное или потушенное в духовке будет отличным вариантом. И не забывайте, что усваиваться железу помогает витамин С, поэтому обязательно добавляйте в качестве гарнира содержащие его овощи: капусту, шпинат, перец, помидоры и т.д.

Фото: freepik

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