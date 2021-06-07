Минус 30 кило: как Полина Гагарина из пышки превратилась в изящную статуэтку

Питаться нужно небольшими порциями

Чем меньше вы употребляете еды, тем быстрее организм усваивает ее. Маленькие порции помогают не переедать. То, что обычно съедается за один присест, можно разделить на несколько приемов пищи. Лучше всего кушать каждые 2-3 часа. (Так вы перехитрите организм, употребив меньше еды, чем могли бы, питаясь большими порциями, но реже).

Каша на завтрак

В детстве сложно было понять, почему на завтрак нужно есть кашу вместо конфет. Взрослому человеку проще найти этому логическое объяснение. Все зерновые богаты клетчаткой, витаминами группы B и растительным белком. Позавтракав кашей, вы надолго сохраните чувство сытости без какой-либо нагрузки на ЖКТ. Гранолы, каши (овсяная, пшенная, манная), мюсли с утра — то, что надо.