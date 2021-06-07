Минус 30 кило: как Полина Гагарина из пышки превратилась в изящную статуэтку
Во время беременности Полина значительно прибавила в весе. Певица признает, что этот период жизни был сложным для нее и что муж оказал ей большую поддержку, когда она была в положении. «Я не только ела все время, я еще то и дело плакала. С утра до вечера! У меня постоянно менялось настроение — просто катастрофа!», — делится Полина. Плюс 30 — приличная цифра, даже если речь идет не о килограммах. А учитывая статус и сценическую деятельность певицы — это фиаско. Такой «бонус», очевидно, снизит самооценку, испортит настроение, добавит переживаний и массу других неудобств. С такой проблемой сталкиваются многие представительницы прекрасного пола — никто из нас не хочет относиться к категории «бодипозитив». Редакция Passion.ru решила разобраться в секретах стройности Полины Гагариной, благодаря которым из пышечки она превратилась в стройную красавицу.
Питаться нужно небольшими порциями
Чем меньше вы употребляете еды, тем быстрее организм усваивает ее. Маленькие порции помогают не переедать. То, что обычно съедается за один присест, можно разделить на несколько приемов пищи. Лучше всего кушать каждые 2-3 часа. (Так вы перехитрите организм, употребив меньше еды, чем могли бы, питаясь большими порциями, но реже).
Каша на завтрак
В детстве сложно было понять, почему на завтрак нужно есть кашу вместо конфет. Взрослому человеку проще найти этому логическое объяснение. Все зерновые богаты клетчаткой, витаминами группы B и растительным белком. Позавтракав кашей, вы надолго сохраните чувство сытости без какой-либо нагрузки на ЖКТ. Гранолы, каши (овсяная, пшенная, манная), мюсли с утра — то, что надо.
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Фото: Globallook
Обязательно делайте перекусы
Так вы не дадите себе проголодаться и насытите организм необходимыми веществами. Идеально подойдут свежие фрукты, ореховые смеси, биойогурты (можно с пробиотиками), творог, злаковые или протеиновые батончики.
Выбирайте диетическое мясо
Все сорта, в которых содержится минимум животного жира и холестерина, считаются постными. В таком мясе гораздо больше белка и аминокислот. Мясо птицы (индейка, курица), диетическое мясо животных (телятина, говядина, крольчатина) хорошо усваиваются организмом без утяжелений. Рыба и морепродукты по умолчанию легко усваиваемые, их можно кушать без зазрения совести.
Замените сладости
Существует много способов замены сладкого, без которых на диете не обойтись.
Первый — это фрукты. Их желательно есть в первой половине дня, так как это углеводы.
Второй — стевия. В ней ноль ккал и ее можно смело добавлять, например, в творог, сырники и прочее.
Третий — мед. Его много не съешь и он утоляет сладкий голод. Хорошо сочетается со всем, хоть с кашей на завтрак.
Четвертый — спортивное питание. В магазине спортивного питания вы найдете вкусняшку ничуть не хуже сахаросодержащих шоколадок. Батончики, орешки в глазури, печенья — все sugar free.
Отказ от алкоголя
Если вы мечтаете похудеть, вам противопоказаны любые алкогольные напитки. Они, как правило, очень калорийны и усваиваются быстрее, чем еда, при этом имея высокий показатель КБЖУ. Исключение можно сделать только в сторону белого/красного сухого по очень важному случаю.
Без муки
Gluten free only. Безглютеновая диета поможет не только в борьбе с лишним весом, но и улучшит качество кожи. Воспаления провоцируются сладким и булочками. Нужно исключить все хлебобулочные изделия, заменив хлебцами: рисовыми или гречневыми. Обычно на упаковках продукции пишут, содержится ли глютен, если вдруг не указано — в составе должна отсутствовать мука (любая, кроме рисовой). Пасту тоже придется исключить, либо баловать себя в самых исключительных случаях, убедившись, что макароны сделаны из твердых сортов пшеницы.
Не ешьте перед сном!
Правило «не есть после шести» не корректно. У каждого свой режим дня и биологические часы, поэтому подстраиваться под них нужно индивидуально. Не ешьте позднее, чем за два часа до сна. Так вы получите сразу два приятных бонуса: спокойный сон и «легкий» желудок.
Пейте больше воды!
В день нужно выпивать 1,5–2 литра питьевой воды (не считая другие жидкости). Это необходимо для поддержания важных функций организма. Многие с трудом пьют воду, отдавая предпочтение чаям, сокам и т.д. Запомните, что правило «2-х литров» работает, и включите его в свои будни. Поначалу может быть сложно, но это как «чистить зубы» — станет привычкой, и вы все будете делать по инерции.
Ведите активный образ жизни!
Занимайтесь спортом. Дома, в спортзале, на улице — везде, без ограничений. Наиболее эффективными тренировками признаны высокоинтенсивные или кардио. Самая простая и распространенная из них — бег.
Достойная альтернатива ему — велосипед. Если позволяет погода, смело отправляйтесь на велопрогулку. Так вы прокачаете свои ножки, выполните норму и смотивируете других.
Упражнения на пресс можно делать дома: классические скручивания, планка, ножницы — даже этих трех упражнений в несколько подходов по 20–30 раз в день будет достаточно.
Спортзал или фитнес-центр — идеальный вариант. Достаточно просто следовать указаниям тренера. Сейчас в моде групповые тренировки разных направлений: релакс, кардио, силовые. Каждая найдет для себя подходящий вариант, исходя из своих целей и возможностей.
Фото: globallook, starface
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