Вкусные соты

Слово, обозначающее вафли, схоже по звучанию во многих европейских языках. И это неудивительно, ведь свое название это блюдо получило благодаря той самой поверхности, которая у всех видов вафель напоминает пчелиные соты. По-немецки «соты» — «wafel», на французском — «wafla», на фламандском — «gaufre». Плотный слой теста наливается между двумя нагретыми поверхностями и выпекается до готовности. Классический рецепт вафель включает в себя маргарин, яйца, сахар, муку и молоко. Однако вариаций не счесть. Их едят во всем мире: сладкими и солеными, на завтрак и десерт, теплыми и холодными, с фруктами, взбитыми сливками, шоколадной пастой, мороженым и беконом.

Топ-10

Венские вафли

Мягкие, пышные и пористые, прямоугольной формы. Подаются к столу обычно холодными. Их изобрел австрийский кондитер Йозеф Маннера. Главная особенность выпечки заключалась в ее консистенции — венские напоминали пышное бисквитное печенье. Десерт пользовался необычайно высоким спросом и был запатентован под брендом Manner, который существует и сегодня. В число наиболее популярных начинок входят фруктовый или ягодный джемы.

Английские вафли

Это не десерт, а закуска, изготовленная из теста с добавлением овсяных и картофельных хлопьев. Вафельный лист, скрученный в трубочку. Часто в такие трубочки добавляются овощные начинки и специи, а в качестве заправки обычно выступает оливковое масло.

Американские вафли

Не просто выпечка, а предмет культа. Здесь даже есть Национальный день вафель, приуроченный к первому патенту на специальную вафельную сковородку. По форме и вкусу американские вафли напоминают оладушки. Главная особенность рецепта — использование соды, которая заменяет дрожжи. Американские десертные вафли традиционно подаются к столу в горячем виде, политые кленовым сиропом.

Бельгийские брюссельские вафли

Имеют прямоугольную форму и пышную структуру, за счет высокого содержания дрожжей и взбитых белков. Брюссельские вафли подаются теплыми, присыпанными сахарной пудрой.

Бельгийские льежские вафли

Круглые, с кусочками карамелизированного сахара, твердые и хрустящие. Могут подаваться и в горячем, и в холодном виде с шоколадным сиропом.

Голландские вафли

Еще их называют стропвафлями. Это небольшие кружки, начиненные карамельным сиропом, который, застывая, склеивает вафельные листы и образовывает между ними тягучую нугу. Идеальны для десерта или перекуса.

Чешские вафли, или оплатки

Самые вкусные пекут в Карловых Варах. Это два кружка тонкого вафельного теста, склеенные начинкой так аккуратно, что часто ее вовсе нельзя заметить. В традиционный состав таких вафель входят миндаль и минеральная вода из местных источников.

Норвежские вафли, или крумкаке

Это трубочки со сгущенкой, в рецепте теста для которых всего пять ингредиентов: мука, масло, яйца, сахар и сливки. Сегодня начинки для крумкаке могут быть разнообразными, самая популярная — мороженое.

Японские вафли, или тайяки

Традиционно выпекаются в форме рыбы. Тесто для них похоже на блинное, «рыбок» запекают до золотистой корочки, а потом заполняют начинкой. Обычно в тайяки кладут пасту из сладких бобов, но сегодня это и ореховая паста, и мороженое, и заварной крем, и даже мясо.

Гонконгские вафли