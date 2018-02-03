Без бытовой техники и гаджетов современная жизнь невозможна. Мы так привыкли, что сейчас все просто и быстро. Нажал кнопку — и ароматный кофе готов, вставил флешку — и смотришь любимое кино, а холодильник!.. Что только не творит холодильник, ну разве что фильмы не показывает, но и это в будущем возможно вполне, судя по дню сегодняшнему.

Постучите и увидите, что внутри LG Electronics объявляет о старте продаж новой модели холодильника c диспенсером. Главная особенность всей линейки InstaView™ Door-in-Door® — тонированная панель на двери холодильника, которая, если постучать по ней дважды, становится прозрачной, и пользователь видит содержимое, не открывая прибор и не выпуская из него холодный воздух. Кроме того, просторная камера «Дверь в двери» позволяет легко размещать продукты и напитки, которые пользователь достает чаще всего. Освободите место!

SanDisk Dual USB Drive Type-C — универсальное решение для смартфонов и планшетов с портами USB типа C. Этот флеш-накопитель с двумя выдвижными разъемами позволяет быстро и легко перемещать данные между всеми устройствами. Можно без труда освободить место на смартфоне или планшете, быстро переместив фотографии, видео, музыку и другие файлы с одного устройства на другое, благодаря высокой скорости, достигающей 150 МБ/с.

SanDisk Connect Wireless Stick — флеш-накопитель нового поколения, предназначен не только для компьютеров, но и для телефонов и планшетов. Он может находиться в кармане, сумке или на другом конце комнаты, обеспечивая доступ к файлам с нескольких устройств одновременно. Вам не потребуется проводное подключение, чтобы скачивать, просматривать или передавать музыку, фотографии и видео высокой четкости. При этом у него также есть USB-разъем, который позволяет подключать его к компьютеру для прямой передачи данных. В приложении SanDisk Connect можно настроить автоматическое резервное копирование всех фотографий и видео с камеры прямо на накопитель. Кофе? Всегда оптимальной температуры

Автоматическая кофемашина VeroCup от Bosch, созданная на основе новых технологий, обладает рядом функций, заметно отличающих ее от прочих кофемашин. Уникальной особенностью является то, что она полностью автоматическая — нажатием одной кнопки вы получаете вкусный ароматный кофе, оптимальную температуру заваривания которого обеспечивает специальная система. Для любителей растягивать удовольствие в кофемашину встроена функция подогрева чашки VeroCup, а любителей молочной пенки порадует технология MilkMagic Pro, которая делает пенку идеальной, как на картинке. Умная техника