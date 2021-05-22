«Мог быть другой исход»: звезды, которые с трудом пережили роды детей
Понарошку и Подкаминская: домашние роды без обезболивания
Постоянная гостья шоу «Вечерний Ургант» и успешный блогер Ирена Понарошку воспитывает двоих сыновей. Молодая мама оба раза выбирала домашние роды в ванне, рядом с ней находилась только акушерка. Понарошку ненавидит больницы и категорически против эпидуральной анестезии — она не понаслышке знает, что такое мучительные многочасовые схватки и процесс родов без обезболивания. Далеко не сразу Ирена решилась рассказать подписчикам о впечатлениях. Но сделала это в итоге со свойственной искренностью. Процесс она сравнила с нырянием в пучину боли, из которой «выныриваешь с мокрым теплым счастьем на руках». Процесс родовспоможения Понарошку не может назвать легким и безоблачным — роды младшего сына дались нелегко, но при всем при этом Понарошку вполне видит себя многодетной матерью и мечтает о дочери.
Еще одним фанатом домашних родов является Елена Подкаминская — она дважды рожала дома в надувном бассейне. Рожая дочь, от боли кричала так, что прокусила этот самый бассейн. Об этом актриса со смехом рассказывала позже в интервью Регине Тодоренко. Врачи уверены: роды вне стен больничного учреждения опасны по определению и ответственность лежит на женщине. Если вы решили рожать дома, то рядом должна быть опытная акушерка (с медицинским образованием) и в транспортной близости должен находиться родильный дом — на случай, если срочно понадобится помощь.
Фото: Instagram @irenaponaroshku
Оксана Самойлова: экстренное кесарево сечение
Супруга рэпера — мама четверых детей. Младшего сына она рожала в дорогой клинике в Майями. Спустя буквально пару дней после родов блогер предстала на фото с крохотным сыном и на удивление плоским животом. Глядя на подобные снимки, думаешь, что беременность и роды даются некоторым легко. Но Самойлова эти мысли опровергает: оказывается, девушка лежала на сохранении, роды начались раньше времени (Оксана мужественно терпела 10-часовые схватки), а после экстренного кесарева сечения молодую маму разлучили с сыном — врачи забрали его в реанимационный блок без объяснений.
«Когда я проснулась, его тоже не привезли. Сказали, что он в отделении интенсивной терапии, что есть какие-то подозрения и им нужно сделать диагностику. Взять анализы и так далее. Так прошел весь день. Я не могла ходить и, соответственно, пойти к нему в отделение тоже не могла. Это были самые длинные сутки в моей жизни», — делилась с подписчиками жена рэпера. Самойлова трижды рожала детей с помощью кесарева сечения и теперь констатирует: больше она не хочет быть беременной.
Фото: Instagram @annasedokova
Анна Седокова: это был непростой период для всех
Певица трижды мама. Считается, что каждые последующие роды даются женщине легче, но экс-солистка «ВИА Гры» этот миф развенчала. По ее словам, третья беременность и сами роды были куда сложнее. Будучи беременной сыном, артистка много работала, выступала, часто летала. Роды тоже оказались куда сложнее, чем она думала. Многочасовой процесс оказался выматывающим, даже спустя три года после рождения Гектора певица не готова делиться всеми подробностями. Она лишь замечает: «это очень личный, интимный момент. Это был непростой период для всех нас. Но все давно позади — и это главное».
Мария Кожевникова: двойное обвитие плода
Актриса и экс-депутат тоже вспоминает третьи роды как самые тяжелые. Впрочем, и рождение второго сына не далось легко, так как младенец весил больше четырех килограммов. В случае с младшим сыном ситуация ухудшалась тем, что врачи зафиксировали двойное обвитие плода. Чтобы избежать риска, в таких случаях обычно делают кесарево сечение, но актриса родила Максима естественным путем. «Наверное, мог быть другой исход, не такой хороший для меня. Но в результате мы с сыночком справились», — рассказывала позже актриса, благодаря своего врача.
Фото: Instagram @katyagordon
Екатерина Гордон: клиническая смерть
Юрист Екатерина Гордон в подробностях рассказывала о том, как едва не умерла во время родов младшего сына. Бывшая супруга Сергея Жорина потеряла почти четыре литра крови — за ее спасение боролись не меньше десяти врачей госпиталя. По словам Гордон, у нее был редкий диагноз, который заканчивается удалением матки. Ей в итоге перерезали артерию, она пережила клиническую смерть — видела умерших родственников (не исключая того факта, что это могли быть галлюцинации, — прим. Ред.) и буквально висела на волосок от смерти. Уже несколько дней после родов Гордон рассказывала об этом, благодаря всех причастных к ее спасению. Главное, что сын в норме, подытожила тогда Екатерина. Сейчас мальчику четыре года. Гордон не уверена, что решится еще когда-нибудь на рождение ребенка, но не отрицает возможности прибегнуть к суррогатному материнству.
Фото: Instagram
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