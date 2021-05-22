«Мог быть другой исход»: звезды, которые с трудом пережили роды детей

Понарошку и Подкаминская: домашние роды без обезболивания

Постоянная гостья шоу «Вечерний Ургант» и успешный блогер Ирена Понарошку воспитывает двоих сыновей. Молодая мама оба раза выбирала домашние роды в ванне, рядом с ней находилась только акушерка. Понарошку ненавидит больницы и категорически против эпидуральной анестезии — она не понаслышке знает, что такое мучительные многочасовые схватки и процесс родов без обезболивания. Далеко не сразу Ирена решилась рассказать подписчикам о впечатлениях. Но сделала это в итоге со свойственной искренностью. Процесс она сравнила с нырянием в пучину боли, из которой «выныриваешь с мокрым теплым счастьем на руках». Процесс родовспоможения Понарошку не может назвать легким и безоблачным — роды младшего сына дались нелегко, но при всем при этом Понарошку вполне видит себя многодетной матерью и мечтает о дочери.

Еще одним фанатом домашних родов является Елена Подкаминская — она дважды рожала дома в надувном бассейне. Рожая дочь, от боли кричала так, что прокусила этот самый бассейн. Об этом актриса со смехом рассказывала позже в интервью Регине Тодоренко. Врачи уверены: роды вне стен больничного учреждения опасны по определению и ответственность лежит на женщине. Если вы решили рожать дома, то рядом должна быть опытная акушерка (с медицинским образованием) и в транспортной близости должен находиться родильный дом — на случай, если срочно понадобится помощь.