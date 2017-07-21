Кабачок — «родной брат» тыквы и патиссона. С одного куста можно собрать 8-10 плодов! Посадили целую грядку? Тогда запасайтесь рецептами из кабачков, мы, кстати, вам поможем, удивим чем- то более интересным чем овощное рагу, обжарка кружочками или оладья.

5 интересных фактов Вне зависимости от цвета кабачки считаются диетическим продуктом диетическим. Более того, есть этот овощ чрезвычайно полезно людям, склонным к полноте, аллергии и с пониженным содержанием железа в крови. Хорош кабачок и как легкое желчегонное средство. Солей калия в этом овооще в полтора раза больше, чем в капусте белокочанной — блюда из них полезны для сердца. Как утверждает тибетская медицина, кабачки обладают общеукрепляющими свойствами из-за большого содержания каротина и витамина С. Они усиливают перистальтику кишечника и содержат всего около 20 ккал на 100 граммов! Наиболее полезны и богаты витаминами и микроэлементами кабачки длиной около 20-25 см. Готовить их, употреблять в пищу желательно с кожурой и даже семенами. Кабачки жарят, тушат, варят, парят, фаршируют, но мало кто ест их свежими, не подвергая термической обработке, а зря. В сыром виде кабачки отлично работают с зашлакованностью организма. Достаточно потреблять каждый день лишь 200 граммов этих плодов, чтобы ощутить результат. Страдающим от язв или гастрита, рекомендована щадящая термическая обработка кабачков. Сырыми или жареными их лучше в пищу не использовать – могут обостриться заболевания. Запеканка из кабачков Вам понадобится: кабачки – 1 кг

фарш из индейки – 500 г

яйца – 2 шт.

укроп, кинза, базилик – по 5-7 веточек

чеснок – 2-3 зубчика

лук репчатый – половина головки

тертый сыр (любой) — 150-200 г

соль

масло растительное и сливочное Как приготовить: Очистить кабачки от кожуры и нарезать тонкими полукольцами, посолить и смешать с мелко нарезанной зеленью. Выдавить чеснок. Добавить яйца и еще раз перемешать. Включить духовку разогреваться на 180 градусов. Фарш обжарить с измельченным луком. Смазать форму для запекания сливочным маслом и присыпать мукой, чтобы запеканка не прилипала. Выложить в форму ½ массы из кабачков, на нее поместить фарш, посыпать сыром, оставив его немного на присыпку верха запеканки. Выложить оставшуюся часть кабачков, выровнять и посыпать сыром. Выпекать в духовке 60-70 минут.