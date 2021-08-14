Концепт-шеф Карло Греку: «Я не люблю легких путей, потому и связал жизнь с Россией»

Passion.ru: Карло, почему вы решили стать поваром? Это желание возникло еще в детстве или в уже более взрослом возрасте?

Карло Греку: Я решил стать поваром в юном возрасте. Дело в том, что мои родители много работали, поэтому проводили со мной не очень много времени, потому я вырос с бабушкой, а она очень вкусно готовила. Когда я был рядом с ней, любил смотреть, как она готовит — вкусно и с любовью, оттого мой выбор был очевиден.

Passion.ru: Если бы вы не стали шеф-поваром, кем бы тогда работали?

Карло Греку: Если бы я не стал шеф-поваром, наверное, был бы фотографом — очень люблю ловить жизнь в объектив камеры.

Passion.ru: Что вас вдохновляет в работе и жизни?

Карло Греку: Меня всегда вдохновляют эмоции. Они могут быть любого рода — положительные, отрицательные. Главное, чтобы они были всегда.

Passion.ru: Какой ваш самый главный принцип в работе, от которого вы не отступаете никогда?

Карло Греку: Работать только с качественными продуктами — это для меня закон.

Passion.ru: А в жизни?

Карло Греку: В жизни… Думаю, для меня важнее всего держать слово и выполнять данные себе или другим людям обещания. Сказал — сделал — только так!