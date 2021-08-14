Концепт-шеф Карло Греку: «Я не люблю легких путей, потому и связал жизнь с Россией»
Passion.ru: Карло, почему вы решили стать поваром? Это желание возникло еще в детстве или в уже более взрослом возрасте?
Карло Греку: Я решил стать поваром в юном возрасте. Дело в том, что мои родители много работали, поэтому проводили со мной не очень много времени, потому я вырос с бабушкой, а она очень вкусно готовила. Когда я был рядом с ней, любил смотреть, как она готовит — вкусно и с любовью, оттого мой выбор был очевиден.
Passion.ru: Если бы вы не стали шеф-поваром, кем бы тогда работали?
Карло Греку: Если бы я не стал шеф-поваром, наверное, был бы фотографом — очень люблю ловить жизнь в объектив камеры.
Passion.ru: Что вас вдохновляет в работе и жизни?
Карло Греку: Меня всегда вдохновляют эмоции. Они могут быть любого рода — положительные, отрицательные. Главное, чтобы они были всегда.
Passion.ru: Какой ваш самый главный принцип в работе, от которого вы не отступаете никогда?
Карло Греку: Работать только с качественными продуктами — это для меня закон.
Passion.ru: А в жизни?
Карло Греку: В жизни… Думаю, для меня важнее всего держать слово и выполнять данные себе или другим людям обещания. Сказал — сделал — только так!
Фото: архив пресс-служб
Passion.ru: От чего вы больше всего устаете на работе?
Карло Греку: От людей. От них я устаю больше всего.
Passion.ru: Бывает ли у вас на кухне беспорядок?
Карло Греку: Беспорядка на кухне быть не должно. Это непозволительно! По крайней мере, у меня его не бывает никогда.
Passion.ru: Готовите ли вы дома? Что вы едите дома?
Карло Греку: Да, готовлю, но только иногда. А есть предпочитаю очень простую пищу.
Passion.ru: Главная черта характера, которой должен обладать хороший шеф-повар?
Карло Греку: Хороший шеф-повар должен быть целеустремленным и обладать очень стрессоустойчивой психикой.
Passion.ru: Случаются ли у вас на кухне курьезные случаи? Если да, расскажите какой-нибудь из них.
Фото: архив пресс-служб
Карло Греку: Конечно, бывают! Причем каждый день! Наверное, самый запоминающийся из них связан с пожаром в башне «Федерация». Я тогда работал в ресторане, расположенном в соседнем здании. Как вы знаете, в «Москва-Сити» окна панорамные — от пола до потолка, и все сотрудники ресторана фотографировались на кухне на фоне горящей рядом с нами «Федерации». Это было очень веселое и необычное мероприятие!
Passion.ru: Вы итальянец, расскажите, что для вас итальянская кухня. Существует ли некая идея, способная описать ее суть или какую-то характерную особенность?
Карло Греку: Итальянская кухня — это любовь к продуктам и простым сочетаниям. Вы и сами, наверное, замечали, что блюда вроде бы не слишком сложны в приготовлении, а получаются очень вкусными. Чем проще, тем лучше — золотое правило и главная суть итальянской кухни в целом.
Passion.ru: Какие регионы Италии наиболее развиты в отношении высокой кухни?
Карло Греку: На сегодняшний день самые развитые в плане высокой кухни регионы — это Пьемонт, Ломбардия и Тоскана. Но это по моему мнению.
Passion.ru: Почему вы решили связать свою жизнь с Россией?
Карло Греку: Я не люблю легких путей, поэтому я связал свою жизнь с Россией — здесь по-простому ничего не получается.
Фото: архив пресс-служб
Passion.ru: Вы довольно давно работаете в Москве, какое впечатление от города у вас было, когда вы приехали сюда впервые? Что удивило больше всего?
Карло Греку: Впечатления, конечно, разные. И основные — положительные и удивительные. Больше всего меня удивил масштаб. Размах во всем. Это действительно впечатляет.
Passion.ru: Изменились ли Москва и москвичи за последние годы и из-за пандемии?
Карло Греку: Москва очень сильно поменялась, но и весь мир тоже. Да и на меня пандемия оказала сильное влияние.
Passion.ru: Есть ли какой-то ингредиент, рецепт или блюдо в русской национальной кухне, которое вы находите интересным?
Карло Греку: Для меня самый интересный ингредиент — это черная икра. Я ее очень люблю! Мне нравится и ее вкус, и ее применение, и ее культурный бэкграунд.
Passion.ru: Как россияне относятся к итальянской кухне?
Карло Греку: С любовью! А как же иначе?
Passion.ru: Когда вы приходите с компанией друзей или с близкими в ресторан, чем руководствуетесь при выборе блюд?
Карло Греку: Я в рестораны особо не хожу — дома мне вкуснее, но если приезжаю, то не поесть, а потому, что мне место интересно с профессиональной точки зрения. Поэтому при выборе блюда я всегда отталкиваюсь от техники его исполнения.
Фото: архив пресс-служб
Passion.ru: Ваше любимое блюдо из детства?
Карло Греку: Осьминог! Я их просто обожаю!
Passion.ru: Худшее блюдо, которое вам приходилось готовить? Что не любите готовить больше всего?
Карло Греку: Это так не работает! (Смеется). Мне не приходится готовить то, что я не люблю. Если мне не нравится блюдо, я его просто не готовлю, вот и все дела. Но у меня есть ингредиент, который я не люблю — говяжья печень.
Passion.ru: Самое вкусное блюдо, которое вы когда-либо ели? И где это было?
Карло Греку: Я ел очень много вкусных блюд на юге Франции, какое-то конкретное даже выделить не смогу — так много всего понравившегося там было.
Фото: архив пресс-служб
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