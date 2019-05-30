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Испанская кухня — особенности, традиции и блюда, которые вам стоит попробовать

Испания – страна большая и невероятно гостеприимная. А ее кухня очень разнообразна. Причем в разных регионах свои особенности и коронные блюда, которыми местные жители очень гордятся и называют их неповторимыми. Если вы решили отправиться отдыхать в эту чудесную страну, обязательно примите к сведению некоторые характерные особенности испанской кухни, чтобы устроить себе настоящий гастрономический пир и не прогадать.

Испанскую кухню принято относить к средиземноморской, но это не совсем так. В отличие от той же итальянской или греческой, в основе испанской гастрономической традиции не рыба и морепродукты, а мясо. Но овощей, риса, бобовых и фруктов в ней действительно много. Самые известные национальные блюда – паэлья, гаспачо, хамон, морсилья (кровяная колбаса). Еще испанцы любят пирожки чуррос, тортилью (омлет с картофелем), закрытый пирог эмпанада и многие другие.

В каждом из регионов Испании свои кулинарные традиции, но во всех областях есть и общие черты – это вино, оливковое масло, использование ароматных трав и чеснока, сладкого и острого перца, шалфея. Пища чаще всего готовится на гриле, запекается либо тушится в вине.

Самой изысканной считается кухня басков, в ней используются разнообразные соусы (спасибо влиянию Франции). Для кантабрийской кухни характерными являются блюда из моллюсков, форели, сардин и лосося. Астарийский регион славится блюдом фабада, в которое входят белая фасоль, сало, несколько видов колбас, а Галисия – отварным осьминогом, тушеной рыбой и свиными ножками. На каталонскую кухню оказали сильное влияние Франция и Италия, потому она очень разнообразна и эклектична.

Главными закусками Испании являются знаменитые тапас – без них невозможно представить эту страну. Существуют целые тапас-бары, в которых к пиву или вину подают только их. К числу излюбленных закусок также относятся оливки, жареные морепродукты, сыры и колбасы.

Традиционный, самый употребляемый напиток Испании, конечно же, вино – в стране выращивается 90 сортов винограда, так что местные жители точно знают толк в этом напитке. Другими известными национальными напитками считаются сангрия (сухое вино с пряностями и фруктами) и херес (крепленое вино).

Буратта с томатами

рецепт от бренд-шефа Алексея Подлесных, ресторан «Grand Урюк Березка»

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 160 г сыра Буратта
  • 160 г ташкентских помидоров
  • 15 г соуса песто
  • 10 г крема-бальзамик
  • 15 г оливкового масла
  • 20 г салата руккола
  • клубника
  • соль, специи

Как приготовить:

Шаг 1. Ташкентские помидоры нарежьте крупными дольками. Листья рукколы помойте. Клубнику нарежьте тонкими слайсами.

Шаг 2. Итальянский сыр выложите на тарелку. Сбоку выложите листья рукколы. Заправьте кремом-бальзамик и оливковым маслом.

Шаг 3. Сверху выложите слайсы свежей клубники, слегка присыпьте солью и специями, украсьте песто.

Салат «Эскаливадо»

рецепт от шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Barceloneta tapas bar (Депо. Москва)

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 40 г баклажанов
  • 40 г цукини
  • 60 г болгарского перца
  • 40 г красного лука
  • 20 г сыра фета
  • 30 г медово-горчичного соуса
  • 16 г микс салата

Для соуса:

  • зернистая горчица
  • мед
  • оливковое масло

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус: для этого смешайте все ингредиенты в пропорции 1 к 1.

Шаг 2. Овощи вымойте и, не очищая, целиком выложите на раскаленные угли и держите на них 5-7 минут до полного приготовления.

Шаг 3. Достаньте овощи из мангала и остудите. Сыр фета нарежьте кубиками и выложите на готовые овощи. Украсьте микс-салатом и заправьте соусом.

Карпаччо из цукини с трюфельной заправкой и рукколой

рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 10 г рукколы
  • 10 г микс-салата
  • 10 г вяленых томатов
  • 20 г цукини
  • микрозелень
  • 10 г трюфельного соуса

Как приготовить:

Шаг 1. Свежий цукини нарежьте тонкими слайсами.

Шаг 2. Выложите слайсы из цукини на подушку из микс салата, рукколы и вяленых томатов, приправленную трюфельной заправкой, которая готовится на основе оливкового масла с добавлением соевого соуса по вкусу, соли, перца и лимонного сока.

Яичница с мини-осьминогом

рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 50 г бульона демиглас
  • 20 г растительного масла
  • 3 яйца
  • 120 г пшеничной чиабатты
  • 110 г мини-осьминогов
  • микрозелень
  • соль, сахарный песок

Как приготовить:

Шаг 1. Отварите мини-осьминоги в течение 40 минут на медленном огне. Когда они сварятся, прогрейте их в бульоне демиглас.

Шаг 2. Яйца отправьте на сковородку с большим количеством разогретого растительного масла. Как только они слегка схватятся, отправьте к ним осьминогов вместе с бульоном. Посолите и слегка посахарите. Украсьте микрозеленью

Шаг 3. Подавайте яичницу с ароматной чиабаттой, смазанной сальсой.

Хрустящий чеддер с халапеньо

рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta

Фото: архив ресторана

Что нужно:

  • 640 г сыра чеддер
  • 80 г панировочных сухарей
  • 1 стакан молока
  • 2 яйца
  • 200 г соуса блю чиз
  • 200 мл масла для жарки
  • 30 г муки
  • 8 г халапеньо

Для соуса блю чиз:

  • 100 г сыра дор блю
  • 100 г 33%-ных сливок
  • 100 г майонеза

Как приготовить:

Шаг 1. Приготовьте соус блю чиз: на водяной бане растопите сыр вместе со сливками и после смешайте с майонезом и остудите.

Шаг 2. Сыр чеддер нарежьте ровными брусочками, обваляйте в муке, затем в льезоне (в 2 яйцах, взбитых с молоком), затем обваляйте в сухарях и повторите так два раза.

Шаг 3. Обжарьте в большом количестве масла до золотистой корочки. Подавайте с соусом блю чиз и кусочками перца халапеньо.

Текст: Наталья Обрядина

Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов

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