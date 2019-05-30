Испанская кухня — особенности, традиции и блюда, которые вам стоит попробовать

Испанскую кухню принято относить к средиземноморской, но это не совсем так. В отличие от той же итальянской или греческой, в основе испанской гастрономической традиции не рыба и морепродукты, а мясо. Но овощей, риса, бобовых и фруктов в ней действительно много. Самые известные национальные блюда – паэлья, гаспачо, хамон, морсилья (кровяная колбаса). Еще испанцы любят пирожки чуррос, тортилью (омлет с картофелем), закрытый пирог эмпанада и многие другие.
В каждом из регионов Испании свои кулинарные традиции, но во всех областях есть и общие черты – это вино, оливковое масло, использование ароматных трав и чеснока, сладкого и острого перца, шалфея. Пища чаще всего готовится на гриле, запекается либо тушится в вине.
Самой изысканной считается кухня басков, в ней используются разнообразные соусы (спасибо влиянию Франции). Для кантабрийской кухни характерными являются блюда из моллюсков, форели, сардин и лосося. Астарийский регион славится блюдом фабада, в которое входят белая фасоль, сало, несколько видов колбас, а Галисия – отварным осьминогом, тушеной рыбой и свиными ножками. На каталонскую кухню оказали сильное влияние Франция и Италия, потому она очень разнообразна и эклектична.
Главными закусками Испании являются знаменитые тапас – без них невозможно представить эту страну. Существуют целые тапас-бары, в которых к пиву или вину подают только их. К числу излюбленных закусок также относятся оливки, жареные морепродукты, сыры и колбасы.
Традиционный, самый употребляемый напиток Испании, конечно же, вино – в стране выращивается 90 сортов винограда, так что местные жители точно знают толк в этом напитке. Другими известными национальными напитками считаются сангрия (сухое вино с пряностями и фруктами) и херес (крепленое вино).
Буратта с томатами
рецепт от бренд-шефа Алексея Подлесных, ресторан «Grand Урюк Березка»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 160 г сыра Буратта
- 160 г ташкентских помидоров
- 15 г соуса песто
- 10 г крема-бальзамик
- 15 г оливкового масла
- 20 г салата руккола
- клубника
- соль, специи
Как приготовить:
Шаг 1. Ташкентские помидоры нарежьте крупными дольками. Листья рукколы помойте. Клубнику нарежьте тонкими слайсами.
Шаг 2. Итальянский сыр выложите на тарелку. Сбоку выложите листья рукколы. Заправьте кремом-бальзамик и оливковым маслом.
Шаг 3. Сверху выложите слайсы свежей клубники, слегка присыпьте солью и специями, украсьте песто.
Салат «Эскаливадо»
рецепт от шеф-повара Дмитрия Шуршакова, Barceloneta tapas bar (Депо. Москва)
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 40 г баклажанов
- 40 г цукини
- 60 г болгарского перца
- 40 г красного лука
- 20 г сыра фета
- 30 г медово-горчичного соуса
- 16 г микс салата
Для соуса:
- зернистая горчица
- мед
- оливковое масло
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус: для этого смешайте все ингредиенты в пропорции 1 к 1.
Шаг 2. Овощи вымойте и, не очищая, целиком выложите на раскаленные угли и держите на них 5-7 минут до полного приготовления.
Шаг 3. Достаньте овощи из мангала и остудите. Сыр фета нарежьте кубиками и выложите на готовые овощи. Украсьте микс-салатом и заправьте соусом.
Карпаччо из цукини с трюфельной заправкой и рукколой
рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 10 г рукколы
- 10 г микс-салата
- 10 г вяленых томатов
- 20 г цукини
- микрозелень
- 10 г трюфельного соуса
Как приготовить:
Шаг 1. Свежий цукини нарежьте тонкими слайсами.
Шаг 2. Выложите слайсы из цукини на подушку из микс салата, рукколы и вяленых томатов, приправленную трюфельной заправкой, которая готовится на основе оливкового масла с добавлением соевого соуса по вкусу, соли, перца и лимонного сока.
Яичница с мини-осьминогом
рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 50 г бульона демиглас
- 20 г растительного масла
- 3 яйца
- 120 г пшеничной чиабатты
- 110 г мини-осьминогов
- микрозелень
- соль, сахарный песок
Как приготовить:
Шаг 1. Отварите мини-осьминоги в течение 40 минут на медленном огне. Когда они сварятся, прогрейте их в бульоне демиглас.
Шаг 2. Яйца отправьте на сковородку с большим количеством разогретого растительного масла. Как только они слегка схватятся, отправьте к ним осьминогов вместе с бульоном. Посолите и слегка посахарите. Украсьте микрозеленью
Шаг 3. Подавайте яичницу с ароматной чиабаттой, смазанной сальсой.
Хрустящий чеддер с халапеньо
рецепт от шеф-повара Алексея Павлова, ресторан Barceloneta
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 640 г сыра чеддер
- 80 г панировочных сухарей
- 1 стакан молока
- 2 яйца
- 200 г соуса блю чиз
- 200 мл масла для жарки
- 30 г муки
- 8 г халапеньо
Для соуса блю чиз:
- 100 г сыра дор блю
- 100 г 33%-ных сливок
- 100 г майонеза
Как приготовить:
Шаг 1. Приготовьте соус блю чиз: на водяной бане растопите сыр вместе со сливками и после смешайте с майонезом и остудите.
Шаг 2. Сыр чеддер нарежьте ровными брусочками, обваляйте в муке, затем в льезоне (в 2 яйцах, взбитых с молоком), затем обваляйте в сухарях и повторите так два раза.
Шаг 3. Обжарьте в большом количестве масла до золотистой корочки. Подавайте с соусом блю чиз и кусочками перца халапеньо.
Текст: Наталья Обрядина
Фото: vostock-photo/shutterstock, архив ресторанов
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