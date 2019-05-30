Испанская кухня — особенности, традиции и блюда, которые вам стоит попробовать

Испанскую кухню принято относить к средиземноморской, но это не совсем так. В отличие от той же итальянской или греческой, в основе испанской гастрономической традиции не рыба и морепродукты, а мясо. Но овощей, риса, бобовых и фруктов в ней действительно много. Самые известные национальные блюда – паэлья, гаспачо, хамон, морсилья (кровяная колбаса). Еще испанцы любят пирожки чуррос, тортилью (омлет с картофелем), закрытый пирог эмпанада и многие другие.

В каждом из регионов Испании свои кулинарные традиции, но во всех областях есть и общие черты – это вино, оливковое масло, использование ароматных трав и чеснока, сладкого и острого перца, шалфея. Пища чаще всего готовится на гриле, запекается либо тушится в вине.

Самой изысканной считается кухня басков, в ней используются разнообразные соусы (спасибо влиянию Франции). Для кантабрийской кухни характерными являются блюда из моллюсков, форели, сардин и лосося. Астарийский регион славится блюдом фабада, в которое входят белая фасоль, сало, несколько видов колбас, а Галисия – отварным осьминогом, тушеной рыбой и свиными ножками. На каталонскую кухню оказали сильное влияние Франция и Италия, потому она очень разнообразна и эклектична.

Главными закусками Испании являются знаменитые тапас – без них невозможно представить эту страну. Существуют целые тапас-бары, в которых к пиву или вину подают только их. К числу излюбленных закусок также относятся оливки, жареные морепродукты, сыры и колбасы.

Традиционный, самый употребляемый напиток Испании, конечно же, вино – в стране выращивается 90 сортов винограда, так что местные жители точно знают толк в этом напитке. Другими известными национальными напитками считаются сангрия (сухое вино с пряностями и фруктами) и херес (крепленое вино).

Буратта с томатами

рецепт от бренд-шефа Алексея Подлесных, ресторан «Grand Урюк Березка»