Продукт недели: икра

Считается, что икра с самым нежным вкусом — та, что производится на Сахалине. Эксперты уверяют, что это благодаря тому, что она изготавливается непосредственно в соленом море, из-за чего икринки не успевают огрубеть. Кстати, чтобы соответствовать ГОСТу, продукт должен быть засолен в течение 4 часов после вылова рыбы и соли в ней должно быть не более 5%. И запомните! Существует только первый сорт икры, а вот высшего не бывает!

В классическом рецепте салата оливье, который придумал Люсьен Оливье, наряду с мясом рябчиков присутствовала красная икра (вы уже поняли, что современная версия культового блюда имеет мало общего с оригиналом?).