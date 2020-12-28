Продукт недели: икра
5 интересных фактов об икре
Сегодня икра — изысканный и дорогой деликатес, однако так было далеко не всегда. Всего столетие назад некоторые народы Курильского архипелага, Сахалина и Камчатки просто-напросто выкидывали ее вместе с рыбьей требухой. А все потому, что икру не умели правильно хранить, из-за чего она быстро портилась и становилась причиной многочисленных отравлений. Однако все изменилось в начале ХХ столетия, когда люди придумали икру засаливать.
Красная икра на 30% состоит из легкоусвояемого белка высочайшего качества — протеины, содержащиеся в мясе, не идут ни в какое сравнение с ним. Кроме того, в ней есть практически все необходимые человеку полезные вещества. По этой причине этот продукт рекомендуют есть всем, кто перенес тяжелые заболевания и нуждается в реабилитации и восстановлении мышечной массы.
Считается, что икра с самым нежным вкусом — та, что производится на Сахалине. Эксперты уверяют, что это благодаря тому, что она изготавливается непосредственно в соленом море, из-за чего икринки не успевают огрубеть. Кстати, чтобы соответствовать ГОСТу, продукт должен быть засолен в течение 4 часов после вылова рыбы и соли в ней должно быть не более 5%. И запомните! Существует только первый сорт икры, а вот высшего не бывает!
В классическом рецепте салата оливье, который придумал Люсьен Оливье, наряду с мясом рябчиков присутствовала красная икра (вы уже поняли, что современная версия культового блюда имеет мало общего с оригиналом?).
Считается, что качество икры можно узнать, всего лишь подув на нее. Для этого несколько зернышек продукта надо положить на сухую плоскую тарелку и выдохнуть на нее струю воздуха. Если они покатятся, значит, продукт хороший, если нет — лучше его не есть. Однако, к сожалению, такую проверку чаще всего можно осуществить уже после покупки икры.
Гунканы с икрой
Рецепт от шеф-повара Антона Цой, суши-бар RYBA
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 штуку:
- 15 г риса для суши
- листы нори
- 15-20 г икры летучей рыбы или икры лосося
Как приготовить:
Шаг 1. Сварите рис для суши.
Шаг 2. Из риса сформируйте колобки овальной формы и оберните их в заранее порезанный лист нори (размер примерно 15х3 см) таким образом, чтобы сверху риса оставалось место для начинки.
Шаг 3. Сверху выложите икру летучей рыбы или икру лосося по вкусу.
Фото: freepik
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