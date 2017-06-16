Казалось бы, яичница — самое простое из всех возможных блюд. Но и в отношении нее и других блюд из яиц есть свои правила столового этикета. Рассказываем, какие именно.

Мировая глазунья Это незамысловатое блюдо готовится из сырых яиц на обычной сковородке. Бывает яичница-болтунья (упрощенная версия омлета) и классическая глазунья. В разных странах история и способ приготовления разнятся. Например, на Руси ее даже не считали полноценным блюдом — чтобы работать целый день, нужно было съесть что-то гораздо более калорийное. Зато городские барчуки могли лакомиться яичницей хоть каждый день. Кроме того, раньше считали жареные яйца обрядовым блюдом: на праздник Троицы ими непременно угощали девушек, а на свадьбах молодоженам нужно было обязательно съесть кусочек яичницы.

А вот в Ирландии и Великобритании яичница, приготовленная с беконом, тостами, жареными помидорами и бобами является тем самым традиционным английским завтраком, который, кстати, сами англичане едят достаточно редко — по выходным или праздникам. Испанская же национальная глазунья называется «huevos estrellados», что в переводе означает «разбитые яйца». Как правило, подается эта яичница с картошкой фри домашнего приготовления. И едят ее испанцы не на завтрак, а на ужин. Восточные европейцы подходят к приготовлению этого блюда творчески. В Болгарии яйца смешивают с репчатым луком, свежими помидорами и кусочками домашнего сыра. В Румынии яичницу готовят сначала в кипящей воде, а затем заливают кипящим же маслом. Здесь важно не упустить момент сворачивания белка — он должен остаться в полужидком состоянии. Американская глазунья отличается особой технологией приготовления: яйца не жарят, а запекают вместе с нарезанной копченой ветчиной в духовке. Как правильно выбрать приборы

Классическую глазунью съесть так, чтобы это выглядело красиво, достаточно сложно: разрезанные желтки растекаются по тарелке, которые так и хочется «поймать» кусочком хлеба, но, к сожалению, такой способ не подходит для званого ужина. Чтобы с блеском выйти из такой ситуации, воспользуйтесь специальной сервировкой. Она включает в себя чайную ложку, которой нужно аккуратно проколоть желток и вычерпать жидкость, нож и вилку — для белка и других ингредиентов блюда (зеленого горошка, ветчины, бекона, помидоров). Яичницу-болтунью едят с помощью ножа и вилки. После окончания трапезы столовые приборы следует положить так, чтобы ручки не касались стола. Так будет понятно, что вы закончили есть блюдо. Как правильно есть другие блюда из яиц

Стучать по тарелке яйцом, сваренным вкрутую, не стоит. Конечно, если вы хотите произвести впечатление человека с хорошими манерами. Яйцо, поданное в специальной подставке, нужно поставить на середину тарелки, обхватить левой рукой ножку подставки, в правую взять чайную ложку и ею разбить скорлупу, ударив два-три раза. После этого, отделив скорлупу и положив ее на тарелку, чистое яйцо следует положить на другую тарелку, разрезать с помощью ножа и вилки на две половинки, по желанию посолить, добавить соус и съесть! Перепелиные яйца разрезать не нужно.

Для яиц вкрутую подставка желательна, но вовсе не обязательна, а вот для сваренных всмятку подставка должна быть. Стоит положить яйцо острым концом вверх — так его будет легче разбить. Затем нужно немного очистить яйцо, так, чтобы у вас был доступ к его содержимому, которое едят маленькой ложкой, предварительно посолив и поперчив. Если белок получился слишком твердым, его аккуратно срезают ножом, чтобы добраться до желтка.

Свежие взбитые яйца с сахаром (гоголь-моголь) считаются десертом, поэтому подают их в креманках или небольших кофейных чашках. Это изящное блюдо едят как мороженое. Яичный коктейль с добавлением алкоголя или сока подается в коктейльных стаканах, из которых его пьют через трубочку.