Казалось бы, яичница — самое простое из всех возможных блюд. Но и в отношении нее и других блюд из яиц есть свои правила столового этикета. Рассказываем, какие именно.

Мировая глазунья

Это незамысловатое блюдо готовится из сырых яиц на обычной сковородке. Бывает яичница-болтунья (упрощенная версия омлета) и классическая глазунья. В разных странах история и способ приготовления разнятся. Например, на Руси ее даже не считали полноценным блюдом — чтобы работать целый день, нужно было съесть что-то гораздо более калорийное. Зато городские барчуки могли лакомиться яичницей хоть каждый день. Кроме того, раньше считали жареные яйца обрядовым блюдом: на праздник Троицы ими непременно угощали девушек, а на свадьбах молодоженам нужно было обязательно съесть кусочек яичницы.

А вот в Ирландии и Великобритании яичница, приготовленная с беконом, тостами, жареными помидорами и бобами является тем самым традиционным английским завтраком, который, кстати, сами англичане едят достаточно редко — по выходным или праздникам. Испанская же национальная глазунья называется «huevos estrellados», что в переводе означает «разбитые яйца». Как правило, подается эта яичница с картошкой фри домашнего приготовления. И едят ее испанцы не на завтрак, а на ужин. Восточные европейцы подходят к приготовлению этого блюда творчески. В Болгарии яйца смешивают с репчатым луком, свежими помидорами и кусочками домашнего сыра. В Румынии яичницу готовят сначала в кипящей воде, а затем заливают кипящим же маслом. Здесь важно не упустить момент сворачивания белка — он должен остаться в полужидком состоянии. Американская глазунья отличается особой технологией приготовления: яйца не жарят, а запекают вместе с нарезанной копченой ветчиной в духовке.

Как правильно выбрать приборы

Классическую глазунью съесть так, чтобы это выглядело красиво, достаточно сложно: разрезанные желтки растекаются по тарелке, которые так и хочется «поймать» кусочком хлеба, но, к сожалению, такой способ не подходит для званого ужина. Чтобы с блеском выйти из такой ситуации, воспользуйтесь специальной сервировкой. Она включает в себя чайную ложку, которой нужно аккуратно проколоть желток и вычерпать жидкость, нож и вилку — для белка и других ингредиентов блюда (зеленого горошка, ветчины, бекона, помидоров). Яичницу-болтунью едят с помощью ножа и вилки. После окончания трапезы столовые приборы следует положить так, чтобы ручки не касались стола. Так будет понятно, что вы закончили есть блюдо.

Как правильно есть другие блюда из яиц

  • Стучать по тарелке яйцом, сваренным вкрутую, не стоит. Конечно, если вы хотите произвести впечатление человека с хорошими манерами. Яйцо, поданное в специальной подставке, нужно поставить на середину тарелки, обхватить левой рукой ножку подставки, в правую взять чайную ложку и ею разбить скорлупу, ударив два-три раза. После этого, отделив скорлупу и положив ее на тарелку, чистое яйцо следует положить на другую тарелку, разрезать с помощью ножа и вилки на две половинки, по желанию посолить, добавить соус и съесть! Перепелиные яйца разрезать не нужно.

  • Для яиц вкрутую подставка желательна, но вовсе не обязательна, а вот для сваренных всмятку подставка должна быть. Стоит положить яйцо острым концом вверх — так его будет легче разбить. Затем нужно немного очистить яйцо, так, чтобы у вас был доступ к его содержимому, которое едят маленькой ложкой, предварительно посолив и поперчив. Если белок получился слишком твердым, его аккуратно срезают ножом, чтобы добраться до желтка.

  • Свежие взбитые яйца с сахаром (гоголь-моголь) считаются десертом, поэтому подают их в креманках или небольших кофейных чашках. Это изящное блюдо едят как мороженое. Яичный коктейль с добавлением алкоголя или сока подается в коктейльных стаканах, из которых его пьют через трубочку.

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