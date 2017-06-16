Масала доса, паэлья, лазанья, рататуй и том-ям... Конечно же, вы слышали названия этих блюд и, быть может, даже пробовали их в ресторане, но поверьте — это все не то! Passion.ru выбрал пять самых популярных для туризма стран и пять рецептов национальной кухни, которые вы должны обязательно попробовать, когда отправитесь в путешествие. Гастрономическое удовольствие вам гарантировано!

Индия и масала доса Индийские блинчики, или масала доса, — одно из самых популярных блюд в Индии. Едят досу обычно на завтрак, так как блюдо богато протеинами и углеводами. В любом ресторане, придорожном кафе или на лотках индийского фастфуда доса — непременный пункт меню.

Вариантов досы множество. Хрустящий блин из горохово - рисового теста размером с большую тарелку, тонкий, как бумага. Подается с различными соусами, например, чатни, с легким, ароматным супчиком самбар, а также с различными овощными начинками. В каждом районе Индии — своя любимая начинка. Так, например, в южной части страны самая популярная начинка для блинчиков — салат из свежих помидоров. Кстати, именно такими блинчиками кормила мама своего любимого сына Джимми в фильме «Танцор диско». Здесь вы найдете классический рецепт.

Испания и паэлья Дилетанты называют паэлью пловом с морепродуктами. И ошибаются. Паэлья — традиционное, невероятно вкусное испанское блюдо, малой родиной которого считается Валенсия. 19 марта в этом городе, да и во всей Испании, отмечают день Святого Иосифа (День отца) и обязательно готовят паэлью на огромной сковороде.

Что путник должен знать о настоящей паэлье? Несколько вещей. Начнем с того, что происхождение этого слова пока точно не установлено. Существует три версии: первая — блюдо называется так потому, что его готовят на специальной сковороде паэльере, вторая — потому что слово с арабского переводится как «остатки» (а чего в этом блюде, кроме риса, только нет!). Третий вариант самый романтичный. Паэлья — это еда, которую рыбак приготовил «para ella» — для нее. Ждал девушку и приготовил блюдо из большого количества морепродуктов и риса. Что еще нужно знать о паэлье? То, что обычно ее едят всей семьей прямо из сковороды и доходят до самой корочки, которая припеклась внизу — это самое вкусное! За рецептом сюда.

Италия и лазанья Вы только себе представьте: первые упоминания об этом вкусном блюде итальянской кухни датируются еще 14 веком! И первоначально, кстати, лазанья имела совсем другой вид. Приплюснутую лепешку придумали греки, а уже итальянцы нарезали ее на длинные полоски и называли их «Lagani». Листы теста предварительно отваривались и перекладывались слоями сыра.

Сегодня появилось немало вариаций лазаньи — и к основным продуктам добавились мясо или овощи, а также соус бешамель и сыр пармезан. Паста в форме плоского многослойного квадрата или прямоугольника также может быть и вегетарианской, и даже просто сырной. А вообще в зависимости от региона, где готовят лазанью, ее прослойки-начинки могут быть из фарша, помидоров, шпината, прочих овощей, соуса болоньезе, сыров моцарелла или рикотта. Рецепт классической лазаньи тут.

Таиланд и том-ям Если спросить тех, кто побывал в Тае, о том, что запомнилось там больше всего, то перечисляя достопримечательности, любой человек обязательно расскажет о рыбных развалах, морепродуктах и не забудет про этот суп. Том-ям — кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами, подается с рисом.

В меру острый суп с характерной кислинкой лайма, ароматом кокосового молока и приятным сочетанием ингредиентов. Блюдо весьма сытное — азиаты знают толк в таких вещах. И еще немного о названии. Буквально оно состоит из двух тайских слов — «том» и «ям». «Том» дословно переводится как «варить» или «кипятить». «Ям» — тайский острый салат. Таким образом, в Таиланде «том ям» — это общее название горячих кисло-острых супов. Для более точного определения в название добавляется вид мяса или бульона. «Том-ям кай» — том-ям с курицей, «том-ям тхале» — том-ям с морепродуктами, «том-ям кай нам кхон» — том-ям с курицей на кокосовом молоке. А вот и рецепт.

Франция и рататуй Это национальное блюдо воспели даже в одноименном мультфильме! Давайте узнаем и о его появлении. По одной из версий, блюдо начало свою историю в далеком прошлом и было любимой едой простых крестьян, которые готовили рагу из различных овощей, приправляя обязательно прованскими травами.