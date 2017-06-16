5 вкусных блюд, которые надо обязательно попробовать в путешествии
Индия и масала доса
Индийские блинчики, или масала доса, — одно из самых популярных блюд в Индии. Едят досу обычно на завтрак, так как блюдо богато протеинами и углеводами. В любом ресторане, придорожном кафе или на лотках индийского фастфуда доса — непременный пункт меню.
Вариантов досы множество. Хрустящий блин из горохово - рисового теста размером с большую тарелку, тонкий, как бумага. Подается с различными соусами, например, чатни, с легким, ароматным супчиком самбар, а также с различными овощными начинками. В каждом районе Индии — своя любимая начинка. Так, например, в южной части страны самая популярная начинка для блинчиков — салат из свежих помидоров. Кстати, именно такими блинчиками кормила мама своего любимого сына Джимми в фильме «Танцор диско». Здесь вы найдете классический рецепт.
Испания и паэлья
Дилетанты называют паэлью пловом с морепродуктами. И ошибаются. Паэлья — традиционное, невероятно вкусное испанское блюдо, малой родиной которого считается Валенсия. 19 марта в этом городе, да и во всей Испании, отмечают день Святого Иосифа (День отца) и обязательно готовят паэлью на огромной сковороде.
Что путник должен знать о настоящей паэлье? Несколько вещей. Начнем с того, что происхождение этого слова пока точно не установлено. Существует три версии: первая — блюдо называется так потому, что его готовят на специальной сковороде паэльере, вторая — потому что слово с арабского переводится как «остатки» (а чего в этом блюде, кроме риса, только нет!). Третий вариант самый романтичный. Паэлья — это еда, которую рыбак приготовил «para ella» — для нее. Ждал девушку и приготовил блюдо из большого количества морепродуктов и риса.
Что еще нужно знать о паэлье? То, что обычно ее едят всей семьей прямо из сковороды и доходят до самой корочки, которая припеклась внизу — это самое вкусное! За рецептом сюда.
Италия и лазанья
Вы только себе представьте: первые упоминания об этом вкусном блюде итальянской кухни датируются еще 14 веком! И первоначально, кстати, лазанья имела совсем другой вид. Приплюснутую лепешку придумали греки, а уже итальянцы нарезали ее на длинные полоски и называли их «Lagani». Листы теста предварительно отваривались и перекладывались слоями сыра.
Сегодня появилось немало вариаций лазаньи — и к основным продуктам добавились мясо или овощи, а также соус бешамель и сыр пармезан. Паста в форме плоского многослойного квадрата или прямоугольника также может быть и вегетарианской, и даже просто сырной. А вообще в зависимости от региона, где готовят лазанью, ее прослойки-начинки могут быть из фарша, помидоров, шпината, прочих овощей, соуса болоньезе, сыров моцарелла или рикотта.
Рецепт классической лазаньи тут.
Таиланд и том-ям
Если спросить тех, кто побывал в Тае, о том, что запомнилось там больше всего, то перечисляя достопримечательности, любой человек обязательно расскажет о рыбных развалах, морепродуктах и не забудет про этот суп. Том-ям — кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами, подается с рисом.
В меру острый суп с характерной кислинкой лайма, ароматом кокосового молока и приятным сочетанием ингредиентов. Блюдо весьма сытное — азиаты знают толк в таких вещах. И еще немного о названии. Буквально оно состоит из двух тайских слов — «том» и «ям». «Том» дословно переводится как «варить» или «кипятить». «Ям» — тайский острый салат. Таким образом, в Таиланде «том ям» — это общее название горячих кисло-острых супов. Для более точного определения в название добавляется вид мяса или бульона. «Том-ям кай» — том-ям с курицей, «том-ям тхале» — том-ям с морепродуктами, «том-ям кай нам кхон» — том-ям с курицей на кокосовом молоке. А вот и рецепт.
Франция и рататуй
Это национальное блюдо воспели даже в одноименном мультфильме! Давайте узнаем и о его появлении. По одной из версий, блюдо начало свою историю в далеком прошлом и было любимой едой простых крестьян, которые готовили рагу из различных овощей, приправляя обязательно прованскими травами.
Обязательными составляющими были базилик, розмарин, фенхель, тмин. Но со временем история рататуя перешла на уровень дворян и знати. А название состоит из двух французских слов «rata» — в переводе «еда», и «touiller» — в переводе «перемешивать». Есть еще одна версия происхождения блюда: его придумал повар Герар, а благодаря этому кушанью ресторан, где он работал, удостоился мишленовской звезды.
Кстати, это блюдо очень похоже по вкусу и ингредиентам на наше рагу, просто рататуй красиво укладывается в форме для запекания и отправляется в духовку. Рецептов рататуя сегодня много. Здесь вы найдете версию, приближенную к классической.
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