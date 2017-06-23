Рыба на гриле, на пару, запеченная и жареная, маринованная и копченая завоевала сердца многих гурманов, но все ли из них знают, как съесть ее по всем правилам?

Начинаем с головы Прежде всего нужно помнить: если рыба подана целиком, первым делом нужно избавиться от головы, хвоста и кожицы. Если вы собираетесь съесть рыбу, которая приготовлена с помощью высокой температуры, то вам пригодится вилка с короткими зубцами и нож, который похож на лопатку. Этот нож используется для того, чтобы отделять филе от костей. Делается это так: разрезав рыбу вдоль туловища, нужно поддеть хребет и отделить его от мяса с помощью вилки. Отделенный хребет следует отложить на край тарелки. Далее нужно нарезать филе, аккуратно отодвигая кусочки, чтобы захватить их вилкой. Если у вас не окажется такого специального ножа, вполне допустимо использование двух вилок: вилка в правой руке будет служить ножом, а вилка в левой сохранит свое непосредственное предназначение. В случае, если и второй вилки не нашлось, можно воспользоваться кусочком хлеба, чтобы придерживать рыбу. Тогда оставшимся прибором следует отделять кусочки филе и подносить их ко рту. Не исключена ситуация, что вам попадется косточка. Если такое случилось, нужно аккуратно и по возможности незаметно удалить ее. Но ни в коем случае не пальцами! Губами переместите косточку на вилку, а оттуда — на край тарелки, к скелету, голове и хвосту.

Соленая рыбка Маринованная или малосольная рыба, как правило, довольно твердая, и отделять от нее маленькие кусочки можно острым закусочным ножом, а подносить ко рту, как и обычно, вилкой.

Рыбу в виде пластинок, например, лосося, севрюгу или осетрину, тоже разрезают ножом. Бутерброды с рыбой не стоит есть руками — их разрезают ножом на кусочки.

Мелкая рыба Мелкую жареную рыбу, например, анчоусы или тюльку, можно обмакивать в соус и есть руками, особенно если соседи по столу — ваши друзья. Если же атмосфера официальная, используйте вилку для рыбы или даже обычную столовую вилку — не прогадаете.

Мелкую маринованную рыбу наиболее эстетично можно съесть так: отделить голову ножом, зубчиком вилки вспороть брюшко, прижать пальцем хвост к тарелке, провести кончиком ножа по направлению от хвоста, удаляя внутренности рыбы. После этого отрезать хвост, а очищенное филе, например, положить на хлеб и съесть как бутерброд.