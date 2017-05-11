Сегодня в Питере проходит ежегодный фестиваль корюшки. Маленькой вкуснющей рыбки, название которой ассоциируется с весной, городом на Неве и... свежим огурцом. Именно такой привкус имеет корюшка. Давайте и мы отведаем любимую рыбку Петра Великого! Специально для читательниц Passion.ru — три классических рецепта.

Корюшка жареная

Вам понадобится:

корюшка — 500 г

мука — 3 ст. ложки

соль — по вкусу

масло растительное — 3 ст. ложки

лимон — 1/2 шт.

картофель, зелень

Приготовление:

Корюшку лучше всего использовать мелкую, тогда можно не вытаскивать из нее потроха. Промываем, высушиваем бумажным полотенцем. Смешиваем соль с мукой (можно добавить специй любимых, в том числе для рыбы). Разогреваем сковороду, наливаем масло и ждем, когда оно накалится. Обваливаем тщательно рыбку в смеси муки и приправ и выкладываем на сковороду. Хорошенько обжариваем с двух сторон. Подавать с зеленью, дольками лимона, отварной картошкой или картошкой фри.

Уха из корюшки

Вам понадобится

корюшка — 200 г

картофель — 3-4 шт.

морковь — 1/2 шт.

лук репчатый — 1 шт.

зелень — несколько веточек

соль, перец, лавровый лист — по вкусу

водка — 50 мл

Приготовление:

Ставим кипятить воду. Как только закипит, добавляем туда картошку, нарезанную кубиками, и лук, обжаренный с морковкой (предварительно), лавровый лист с перцем. Зелень заливаем в небольшой емости водкой. Так она настаивается, пока мы продолжаем готовить. Как только вода снова закипит, кладем туда корюшку (без головы, выпотрошенную). Суп снова закипел? Ставим на маленький огонь, варим еще минут 10, солим по вкусу и выключаем. Выливаем туда водку с зеленью и накрываем крышкой. Через 10 минут уху можно подавать.

Кстати, уха из корюшки хороша на бульоне из семги.

Маринованная корюшка

Вам понадобится:

корюшка — 1 кг

мука — 4-5 ст. ложек

лук репчатый — 2 шт.

морковь — 2 шт.

вода — 1 л

соль — 2 ч. ложки

сахар — 2 ст. ложки

гвоздика — по желанию

уксус — 150 мл

перец горошком — 10 шт.

лавровый лист — 2 шт.

Приготовление:

Корюшку промыть, выпотрошить и обжарить в муке с солью и специями. Дать остыть. Морковь натереть на мелкой терке и обжарить с измельченным луком. Затем поместить зажарку в кастрюлю, добавить воду, перец, лавровый лист, специи и дать закипеть. Добавим уксус и дадим снова закипеть. Выключаем. Берем посуду для маринада, желательно глубокую, выкладываем корюшку, заливаем маринад, чередуем слои. Закрываем плотной крышкой и оставляем остывать. Затем убираем на 12 часов в холодильник.

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