Большинство из нас уверены в том, что знают, как есть курицу. Как? Конечно же, руками! А вот и нет! Если не хотите прослыть человеком невоспитанным и с дурными манерами, читайте наш материал.

Используем приборы Как правило, курицу подают либо целиком, либо уже разрезанную на кусочки, и предлагают гостям те части, которые они больше любят. Птицу разделывают так: сначала отрезают крылья, потом бедра и грудку. Чтобы справиться с этим непростым заданием быстро, отрезайте кусочки курицы по хрящам, которые расположены под голенью, бедром и крылом птицы. При этом вилка должна находиться у вас в левой руке, а в правой — нож. Итак, лакомый кусочек у вас в тарелке, что дальше? Придерживая его вилкой, отделите кость от мяса, отрезая его маленькими кусочками. После этого отодвиньте кость на край тарелки. Теперь можно приступать к трапезе.

Если вместе с приборами вам подали пиалу с водой или влажные салфетки — это знак. Значит, после того, как вы съедите мясо, вы сможете аккуратно указательным и большим пальцами взять косточки и доесть то мясо, что на них осталось, затем обмыть пальцы. Также косточку можно взять в руку и обгрызть, если на нее надета бумажная манжетка, как например, на котлете по-киевски. Кстати, о котлете: прежде чем взять ее в руку и откусить, проколите ее вилкой или сделайте надрез, чтобы вытекло масло. Лучше котлету сначала нарезать, а мясо, оставшееся на ножке, доесть, держа кость за манжетку. Цыпленка табака следует есть по той же схеме, что и обычную курицу, правда, это блюдо перед подачей еще и поливают специальным соусом.

Едим руками Есть и еще одно блюдо, которое часто готовят из курицы, — чахохбили. Как есть его? Подавать чахохбили принято в глиняной посуде. А запивать нужно белым виноградным вином, разлитым в кувшины. Едят чахохбили руками — с лавашом. При помощи хлеба от косточек следует отделить мясо, прихватить его вместе с луком и съесть, промокнув мякиш соусом. К чахохбили не подают гарнира. Только тарелку с острым стручковым перцем, зеленым и красным. Брутальные грузинские мужчины меланхолично пожевывают перец в промежутках между питьем хмельного напитка и поеданием царского блюда. Особый шик — съесть перчик целиком и не поморщиться!

Кстати, дома и на пикнике вполне можно нарушить некоторые правила и есть курицу, особенно ножки и крылышки, руками, это же правило действует и в фастфудах. Главное, не забывайте про влажные салфетки. Кстати, за границей давно в моде тронги. Они похожи на щипцы-клешни, которые надеваются на три пальца каждой руки и позволяют сохранить их чистыми во время еды. Этот необычный столовый предмет, который не относится к приборам, обычно изготавливают из дорогого пластика. Тронги используются для употребления жирной пищи: ребрышек, жирного мяса или курицы, то есть тех блюд, которые позволительно есть руками. Такое приспособление нечасто встретишь в ресторанах, однако для барбекю тронги — идеальный вариант! В США даже есть ряд фастфудов, которые предлагают своим клиентам-чистюлям использовать тронги во время еды.