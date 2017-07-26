Для того чтобы хорошо работать, надо хорошо питаться. Чем перекусить на службе, чтобы и сытым остаться, и фигуру сохранить? Passion.ru дарит идеи.

Завтрак и обед Если вы проголодались в первой половине дня, еще можно посластить ранний подъем чем-то вкусным. Итак, на ваш выбор: упаковка несладкого йогурта и батончик козинаков из кунжута или запеченное яблоко, чашка каши быстрого приготовления. В обед стоит перекусить уже плотнее. Чтобы сохранить работоспособность на оставшуюся часть дня, нужно подумать о белках. Подойдет следующее: отварное нежирное мясо (курица, индейка, говяжье сердце) и салат из свежих овощей; сложные углеводы (паста, гречка, перловка) с салатом, заправленным оливковым маслом; большая порция салата и бутерброд из цельнозернового хлеба с сыром. Подойдут и овощные супы, супы-пюре, которые можно просто разогреть в микроволновке. Можно пообедать и кусочком твердого нежирного сыра с каким-нибудь овощем, завернув их в салатный лист. Как вам, конечно же, известно, по правилам офисного этикета обедать стоит в специально отведенных для этого в офисах местах.

Легкие перекусы Но не всем и не всегда удается устроить полноценный обед или даже завтрак. Взгляните на наш список подходящих лакомств, вдруг что-то станет дежурным блюдом на вашем столе: орехи, горький шоколад с содержанием какао не менее 85%, яблоки сушеные (чипсы), батончики из сухофруктов, хлебцы, соломка из моркови, помидоры черри.

О каких продуктах лучше забыть Не стоит: грызть семечки (процесс затягивает, а калорийность этой мелочи довольно высока);

есть пряники-сушки-печенья (кажутся небольшими, но, как и в случае с семечками, незаметно съедаешь больше положенного);

вместо еды жевать жевательную резинку (желудочный сок вырабатывается интенсивнее и голод становится все более настойчивым);

перекусывать сложными сэндвичами, где есть и мясо, и булка, и соусы;

пить чай с конфетами (казалось бы, пустяк, но сытость от молочного шоколада и сладостей быстра и скоротечна, а калорий вы получаете прилично);

сосать леденцы для притупления чувства голода (сладкие и кислые, они стимулируют выработку желудочного сока, вызывая обратный эффект). И наконец, если сели перекусить, делайте это в тишине, не обсуждайте вчерашнюю выходку Кати или предстоящий день рождения Оли. Так вы проболтаете и не заметите, что поели. А ваша задача — убедить и желудок, и голову в том, что питание поступило, можно дальше работать.