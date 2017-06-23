Если на улице жара, то почему бы не насладиться холодными кофейными напитками? Павел Ерофеев, бариста компании MIKO Premium Tastes и JURA, специально для читательниц Passion.ru подготовил рецепты.

Мятно-шоколадный кофе

Вам понадобится: свежесваренный натуральный кофе — 300-350 мл

горький шоколад — 30-50 г

мятный сироп или ликер — 2-4 ст. ложки

сливочное мороженое — 100 г Приготовление: Варим кофе, процеживаем, гуща нам не понадобится. В горячем кофе (можно вернуть его на небольшой огонь) растворяем шоколад. Смесь немного охлаждаем и добавляем к ней половину мороженого (50 г), мятный сироп, несколько кубиков льда. Все взбиваем в блендере. Разливаем по бокалам и присыпаем ледяной крошкой, добавляем оставшееся мороженое . При подаче можно сверху украсить коктейль листиком мяты, тертым шоколадом, корицей. Примечание: если нет мятного сиропа или ликера, то можно заменить их мятным шоколадом, но в этом случае послевкусие будет менее ярким. Напиток-десерт «Кофе с халвой»

Вам понадобится: арахисовая халва — 100 г

сливки (10% жирности) — 100 мл

свежесваренный крепкий кофе — 200-250 мл

кленовый сироп (или ореховый) — 20 мл Приготовление: Варим кофе, процеживаем. Добавляем сироп, немного охлаждаем. В блендере взбиваем халву со сливками, добавляем кофе и еще раз тщательно взбиваем. Кофейный смузи

Вам понадобится: свежесваренный и охлажденный крепкий кофе — 250 мл

банан — 1 шт.

обезжиренный обычный йогурт — 250 мл

корица — 1/4 ч. ложки

натуральный какао-порошок — 1/2 ст. ложки

клубника или другие ягоды — 1 горсть Приготовление: Смузи — простые в приготовлении напитки. Этот кофейный смузи не исключение. Все, что требуется сделать с ингредиентами, — взбить их до состояния пюре. Примечание: кофе можно приготовить вечером, чтобы утром не ждать, пока он остынет. А банан нужно предварительно заморозить. Кофе «Амаретто» со льдом

Вам понадобится: кофе — 150 мл

молоко — 150 мл

миндальный сироп/ликер — 10 мл

корица (молотая) — по вкусу

сахар — по вкусу

кубики льда Приготовление: Смешать кофе, молоко и миндальный сироп с сахаром. В два высоких бокала объемом 350 мл положить кубики льда. Влить в бокалы кофейную смесь и слегка посыпать напиток молотой корицей.