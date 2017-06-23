Если на улице жара, то почему бы не насладиться холодными кофейными напитками? Павел Ерофеев, бариста компании MIKO Premium Tastes и JURA, специально для читательниц Passion.ru подготовил рецепты.

Мятно-шоколадный кофе

Вам понадобится:

  • свежесваренный натуральный кофе — 300-350 мл
  • горький шоколад — 30-50 г
  • мятный сироп или ликер — 2-4 ст. ложки
  • сливочное мороженое — 100 г

Приготовление:

Варим кофе, процеживаем, гуща нам не понадобится. В горячем кофе (можно вернуть его на небольшой огонь) растворяем шоколад. Смесь немного охлаждаем и добавляем к ней половину мороженого (50 г), мятный сироп, несколько кубиков льда. Все взбиваем в блендере. Разливаем по бокалам и присыпаем ледяной крошкой, добавляем оставшееся мороженое . При подаче можно сверху украсить коктейль листиком мяты, тертым шоколадом, корицей. Примечание: если нет мятного сиропа или ликера, то можно заменить их мятным шоколадом, но в этом случае послевкусие будет менее ярким.

Напиток-десерт «Кофе с халвой»

Вам понадобится:

  • арахисовая халва — 100 г
  • сливки (10% жирности) — 100 мл
  • свежесваренный крепкий кофе — 200-250 мл
  • кленовый сироп (или ореховый) — 20 мл

Приготовление:

Варим кофе, процеживаем. Добавляем сироп, немного охлаждаем. В блендере взбиваем халву со сливками, добавляем кофе и еще раз тщательно взбиваем.

Кофейный смузи

Вам понадобится:

  • свежесваренный и охлажденный крепкий кофе — 250 мл
  • банан — 1 шт.
  • обезжиренный обычный йогурт — 250 мл
  • корица — 1/4 ч. ложки
  • натуральный какао-порошок — 1/2 ст. ложки
  • клубника или другие ягоды — 1 горсть

Приготовление:

Смузи — простые в приготовлении напитки. Этот кофейный смузи не исключение. Все, что требуется сделать с ингредиентами, — взбить их до состояния пюре. Примечание: кофе можно приготовить вечером, чтобы утром не ждать, пока он остынет. А банан нужно предварительно заморозить.

Кофе «Амаретто» со льдом

Вам понадобится:

  • кофе — 150 мл
  • молоко — 150 мл
  • миндальный сироп/ликер — 10 мл
  • корица (молотая) — по вкусу
  • сахар — по вкусу
  • кубики льда

Приготовление:

Смешать кофе, молоко и миндальный сироп с сахаром. В два высоких бокала объемом 350 мл положить кубики льда. Влить в бокалы кофейную смесь и слегка посыпать напиток молотой корицей.

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